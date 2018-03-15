Россия угрожает ответить на ультиматум Великобритании

Представитель России отрицает разработку газа "Новичок" в РФ, утверждая, что его химическую формулу также знают британцы и американцы

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил сегодня на экстренном заседании Совбеза ООН, что Великобритания должна предоставить материальные доказательства российского следа в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и пригрозил ответом России на ультиматум Великобритании, передает телеканал "112 Украина".

"От нас требуют признаться в преступлении в течении 24 часов. Мы не позволим разговаривать с нами на языке ультиматумов. Предупреждаем, все это не останется без ответа. Мы требуем предъявить материальные доказательства российской причастности", – сказал Небензя.

Он обвинил Лондон в "нагнетании истерики" и "ведении информационной войны".

Великобритания официально подтвердила применение в отравлении Скрипаля нервно-паралитического газа "Новичок". Представитель России отрицает разработку этого вещества в РФ, утверждая, что "химическую формулу "Новичка" также знают британцы и американцы".

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"Мы готовы к расследованию, нам нечего бояться и скрывать. Также предлагаем обратится к техническому секретарю ОЗХО (Организация по запрещению химического оружия, – ред.) в проведении независимого лабораторного анализа", - сказал Небензя.

Позицию Великобритании поддержали все страны Совбеза ООН, в частности США, Швеция и Польша. Лишь Казахстан призвал не делать поспешных выводов до конца расследования.

На этом же заседании британский представитель при ООН обвинила в Россию в нарушении устава ООН и Конвенции о химическом оружии. Британские власти предполагают, что Россия "потеряла контроль над нервно-паралитическим веществом".

Напомним, 5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

В итоге премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что из страны будут высланы 23 российских дипломата. Британские власти дают россиянам неделю, чтоб собрать вещи по кинуть Британию.

Позже появилась реакция МИД РФ на высылку российских дипломатов. В российском ведомстве считают, что вся ответственность за ухудшение британско-российских отношений лежит на нынешнем руководстве Великобритании.