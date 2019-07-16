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Постпред Украины жестко поставил Россию на место в Совбезе ООН

16 июля, 20:06

Владимир Ельченко напомнил Совбезу ООН о многовековых репрессиях украинского языка со стороны России

Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org
Владимир Ельченко. Фото: ukraineun.org.

Российские власти не имеют права указывать Украине, на каком языке говорить и писать, потому что Москва исторически репрессировала украинский язык и продолжает это делать в оккупированном Крыму.

Об этом постоянный представитель Украины при организации Владимир Ельченко заявил на созванном Россией заседании Совета Безопасности ООН на тему языкового закона в Украине, которое проходит 16 июля.

"Страна, которая столетиями применяя репрессии к украинскому языку и принудительно вытесняла ее русским во всех сферах общественной жизни, не имеет права рассказывать нам, на каком языке писать и говорить. Это наше внутреннее дело, и мы сами разберемся с этим с помощью наших партнеров, включая международные институты", – сказал украинский дипломат.

Ельченко напомнил о том, что по официальным данным в РФ проживает около 3 млн украинцев, несмотря на это в этой стране нет ни одной украинской школы, а также что оккупационные власти Крыма закрыли все семь украинских и половину крымскотатарских школ на полуострове.

Напоследок постпред в ООН заявил, что закон об украинском языке не имеет никакого отношения к вопросам, которые должен обсуждать Совбез ООН, поскольку регулирует внутреннюю политику.

Напомним, сегодня, 16 июля, в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ вступил в силу через два месяца после опубликования его в газете "Голос Украины".

Новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов. 

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Тег Совбез ООН, закон о языках, постпред, Ельченко, языковой закон

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Источник:

Интерфакс-Украина

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