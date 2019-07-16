Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,74
29,01
УКР
Главная Больше  Новости политики

Совбез ООН обсудит украинский закон о языке: названо время заседания

16 июля, 07:33

Это заседание созвала российская делегация

Фото: Getty Images

Заседание Совета Безопасности ООН, которое Россия созвала для обсуждения украинского Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", назначено на 17:00 по киевскому времени. Об этом говорится на официальном сайте СБ ООН.

Напомним, сегодня, 16 июля, в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ вступил в силу через два месяца после опубликования его в газете "Голос Украины".

Новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов. 

Петр Порошенко, который на тот момент был президентом Украины, при подписании документа напомнил, что Киев не собирался учитывать мнение Москвы по языковым вопросам в Украине.


Как сообщалось, Рада обязала СМИ, органы власти и компании иметь украинскую версию сайтов. Украинская версия не должна быть меньше по объему и содержанию, чем страница на иностранном языке.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег закон, Россия, ЕС, Совбез ООН, заседание, Украина, закон о языках, языковой закон

Вы сейчас просматриваете новость " Совбез ООН обсудит украинский закон о языке: названо время заседания". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ельченко сообщил, какие важные темы озвучит Украина во время Совбеза ООН

Сегодня, 06:47

По словам Ельченко, речь пойдет о четырех основных темах

В Украине вступил в силу закон об языке

Сегодня, 00:29

Соответствующий документ вступил в силу через два месяца после опубликования его в официальной газете "Голос Украины"

"Темные силы объединились": Парубий прокомментировал попытку отменить закон о люстрации

4 июля, 12:16

Спикер Верховной Рады рассчитывает на "правильное" решение Конституционного суда

Яценюк: Обнародованные данные по MH17 – повод для инициирования заседания Совбеза ООН

20 июня, 12:18

Руководству России нужно напомнить, что преступления не будут забыты и они не имеют прощения, говорит лидер "Народного фронта"

Когда орехи особенно необходимы в рационе: полезные свойства

Тепловой удар: первая помощь, симптомы и чего нельзя делать

Как и чем помогают перекаты с пятки на носок

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Ядовитый осколок Нибиру бухнул в Чёрное море - уфологи

Как будут расти тарифы на газ для населения: прогноз Нацбанка

10 удивительных правил французских мам

Как рассчитать индекс массы тела: простая формула

10 продуктов, которые помогают сбросить вес

Топ-5 основных причин одиночества

15 красавиц российского кино

Грустная судьба чудесных советских актрис

Украинцы разводятся для того, чтобы получить субсидии: суды бьют тревогу

Вчера, 07:00

Участников "льготных" разводов выдает их поведение

Доллар будет дешеветь из-за политики США: чем это опасно для Украины

14 июля, 07:51

Эксперты считают, что наступает идеальное время для развития внутреннего производства за счет внешних инвестиций

Половина украинцев не понимает, что происходит в украинской политике: результаты социального исследования

14 июля, 07:00

Вторая половина очень интересуется политикой. Эксперты считают, что это плохо Мария Пирогова

"Отмотали" на 1,5 миллиона гривен: в Днепре разоблачили группу тарифных аферистов

14 июля, 06:40

Шайка из 6 человек работала по всей стране и помогала "экономить" на ЖКУ

Пугачева взволновала поклонников внешним видом

10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь