Совбез ООН обсудит украинский закон о языке: названо время заседания
Это заседание созвала российская делегация
Заседание Совета Безопасности ООН, которое Россия созвала для обсуждения украинского Закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", назначено на 17:00 по киевскому времени. Об этом говорится на официальном сайте СБ ООН.
Напомним, сегодня, 16 июля, в Украине вступил в силу Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Документ вступил в силу через два месяца после опубликования его в газете "Голос Украины".
Новости "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада 25 апреля 2019 года приняла закон № 5670-д об украинском языке. Документ регулирует порядок его применения в качестве государственного в публичных сферах общественной жизни, кроме сфер частного общения и совершения религиозных обрядов.
Петр Порошенко, который на тот момент был президентом Украины, при подписании документа напомнил, что Киев не собирался учитывать мнение Москвы по языковым вопросам в Украине.
Как сообщалось, Рада обязала СМИ, органы власти и компании иметь украинскую версию сайтов. Украинская версия не должна быть меньше по объему и содержанию, чем страница на иностранном языке.
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