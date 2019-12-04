Россия осуществляет терроризм на государственном уровне – Пристайко

Фото: facebook.com/UkraineMFA

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в ответ на высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что не Россия, а терроризм является наибольшей угрозой НАТО, заявил об осуществлении РФ терроризма на государственном уровне.

"Террорист – это кто-то, кто использует насилие для достижения политического чего-то... Как вы можете сказать, что Россия не делает того же? Она убивает людей в Украине, угрожает биологическим и химическим оружием в Европе. Для чего? Просто для того, чтобы потратить какие-то ресурсы, чтобы уменьшить количество химического оружия? Нет. Они пытаются достичь каких-то политических целей. Это терроризм на очень высоком государственном уровне", – сказал он во время конференции "NATO Engages" в Лондоне во вторник.

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Ранее министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что нерешительность НАТО во время Бухарестского саммита в 2008 году позволила России развязать войны в Грузии и Украине.

В то же время, как подчеркнул он, Украина защищает восточный фланг Альянса. Такое мнение глава МИД высказал на конференции NATO Engages в Лондоне во вторник, 3 декабря.

Также Пристайко заявил, что главным ожиданием Украины от любых переговоров касательно мирного урегулирования конфликта на Донбассе, является полное выведение российских войск с неподконтрольной Киеву украинской территории.

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