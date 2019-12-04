Пристайко заявил, что Украина защищает восточный фланг НАТО

Фото: ukrinform.ru

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что нерешительность НАТО во время Бухарестского саммита в 2008 году позволила России развязать войны в Грузии и Украине.

В то же время, как подчеркнул он, Украина защищает восточный фланг Альянса. Такое мнение глава МИД высказал на конференции NATO Engages в Лондоне во вторник, 3 декабря.

"Сначала нам обещали, что мы будем членом НАТО. Потом была идея, что План действий по членству для Украины и Грузии – решенный вопрос, и к концу года министры иностранных дел должны были отчитаться перед своими лидерами, чтобы рассказать, как это работает. Прошло больше 10 лет, и мы не приглашены ни в ПДЧ, ни в членство.

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Я считаю, что нерешительность НАТО именно тогда и с тех пор позволила России сначала вторгнуться в Грузию, а затем через шесть лет прийти в Украину", – сказал министр.

Он добавил, что, "нравится это НАТО или нет", Украина защищает восточный фланг. "У нас 14 тыс. человек погибло... и мы бегло обсуждаем, какой может быть самая большая угроза в этом регионе", – отметил Пристайко.

Ранее Пристайко заявил, что главным ожиданием Украины от любых переговоров касательно мирного урегулирования конфликта на Донбассе, является полное выведение российских войск с неподконтрольной Киеву украинской территории.

Напомним, что 9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров Нормандской четверки – Украины, России, Франции и Германии. Что по этому поводу говорят и какие прогнозы дают эксперты, читайте в статье "Не попасть в Нормандскую ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж" на нашем сайте.

Кроме того, как уже сообщалось, президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам на тему будущих переговоров в "нормандском формате" в Париже.

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