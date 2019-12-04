Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,94
26,5

Пристайко заявил, что Украина защищает восточный фланг НАТО

4 декабря, 01:47

Министр убежден, что Россия напала на Украину и Грузию из-за нерешительности НАТО

Фото: ukrinform.ru

Фото: ukrinform.ru

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что нерешительность НАТО во время Бухарестского саммита в 2008 году позволила России развязать войны в Грузии и Украине.

В то же время, как подчеркнул он, Украина защищает восточный фланг Альянса. Такое мнение глава МИД высказал на конференции NATO Engages в Лондоне во вторник, 3 декабря.

"Сначала нам обещали, что мы будем членом НАТО. Потом была идея, что План действий по членству для Украины и Грузии – решенный вопрос, и к концу года министры иностранных дел должны были отчитаться перед своими лидерами, чтобы рассказать, как это работает. Прошло больше 10 лет, и мы не приглашены ни в ПДЧ, ни в членство.

Реклама

Я считаю, что нерешительность НАТО именно тогда и с тех пор позволила России сначала вторгнуться в Грузию, а затем через шесть лет прийти в Украину", – сказал министр.

Он добавил, что, "нравится это НАТО или нет", Украина защищает восточный фланг. "У нас 14 тыс. человек погибло... и мы бегло обсуждаем, какой может быть самая большая угроза в этом регионе", – отметил Пристайко.

В тренде
Шанс есть: политолог рассказал, можно ли договориться с Путиным на Нормандской встрече

Ранее Пристайко заявил, что главным ожиданием Украины от любых переговоров касательно мирного урегулирования конфликта на Донбассе, является полное выведение российских войск с неподконтрольной Киеву украинской территории.

Напомним, что 9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров Нормандской четверки – Украины, России, Франции и Германии. Что по этому поводу говорят и какие прогнозы дают эксперты, читайте в статье "Не попасть в Нормандскую ловушку: с чем Зеленский едет на встречу с Путиным в Париж" на нашем сайте.

Кроме того, как уже сообщалось, президент Владимир Зеленский записал новое видеообращение к украинцам на тему будущих переговоров в "нормандском формате" в Париже.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Россия Грузия война НАТО Украина Вадим Пристайко

Источник: Интерфакс-Украина

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от
Рада лишила депутатских мандатов двух нардепов от "Слуги народа"Политика
Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований: Труба отреагировал
Зеленский заявил о преступлении в Госбюро расследований: Труба отреагировалПолитика
Зеленский выступил с видеообращением о встрече
Зеленский выступил с видеообращением о встрече "Нормандской четверки"Политика
Сигналы из Парижа: чего Украина и Россия ждут от
Сигналы из Парижа: чего Украина и Россия ждут от "нормандской" встречиПолитика
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: Аваков назвал причину
Зеленский созывает срочное заседание СНБО: Аваков назвал причинуПолитика
Путин обсудил с главой Еврокомиссии
Путин обсудил с главой Еврокомиссии "нормандские" переговоры по УкраинеПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...