Россия помешала Украине обменяться пленниками с боевиками – Безсмертный
Представитель Украины в ТКГ рассказал о достижениях на последних переговорах в Минске
Представители Украины и боевиков Трехсторонней контактной группы сумели договориться о начале процедуры обмена военнопленными, однако из-за России возвращение военнопленных украинцев снова было сорвано.
Об этом на брифинге 18 июля сообщил представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Роман Безсмертный после состоявшегося 17 июля в Минске заседания, уточнив, что речь шла о соотношении 208 к 69.
"Украинская сторона вчера была готова начать эту процедуру и предложила число, когда это можно сделать. Это было поддержано даже представителями ОРДЛО, но возразили представители России", – заявил Безсмертный.
По его словам, стороны договорились продолжить процедуру правовой очистки, которая в отношении некоторых военнопленных может заняться на несколько месяцев.
Другим важным пунктом встречи стала достигнутая договоренность о начале строительства моста в Станице Луганской – стороны договорились о начале ликвидации фортификационных сооружений.
"И так называемое "хлебное" перемирие. Достигнуты договоренности, что с 00:01 21 июля начинается бессрочное перемирие. Причем, впервые в заявлении обозначается публичное заявление сторон о прекращение огня с четкой ответственностью конкретных сторон за нарушение режима тишины. Также достигнуты договоренности, что и в других местах, решения по которым были приняты еще осенью 2016 году, будет проводиться разведения и отвод сил с обеих сторон", – подытожил Роман Безсмертный.
Напомним, ранее также стало известно, что на недавней встрече в "нормандском формате" стороны договорились о новом перемирии на Донбассе, а также о новых участках для разведения сил и средств.
Более подробно об июньском разведения сил в Станице Луганской вы можете узнать в видеосюжете "Сегодня":
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