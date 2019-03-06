"Россия разрушила все": Климкин прокомментировал кризис с ДРСМД

Министр иностранных дел Павел Климкин поддерживает решение США приостановить действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности и считает, что Россия нарушает систему мировой безопасности. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, Россия шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями. "Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы гораздо сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым. Поэтому я считаю решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности абсолютно оправданным, обоснованным и соответствующим сегодняшнему состоянию безопасности ситуации как на Европейском континенте, так и в мире в целом", – написал Климкин. Министр напомнил, что Украина все время неуклонно придерживалась положений Договора (который выпал ей в наследство от СССР), принимала активное участие в заседаниях Совместной контрольной комиссии, "Мы совместно с США заявили, что разработка и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" противоречит Договору. Особенно беспокойство вызывает то, что этот ракетный комплекс был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в Крыму", – подчеркнул глава МИД Украины. Климкин отметил, что развал системы контроля над вооружениями создает глобальную угрозу, однако такие действия России могут развязать руки и Украине в создании ракет. "Украина всегда была ответственной и последовательной в сфере нераспространения. Такой позиции будем придерживаться и дальше, но при этом оставляем за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты Украины и ее национальной безопасности. Ведь в новой глобальной политике безопасности реальности мы должны реализовать все возможности для защиты Украины", – подытожил министр. Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом". Позже такое же решение приняли и в Москве, а 4 марта президент РФ Владимир Путин приостановил выполнение ракетного договора с США, подписав соответствующий указ.

Павел Климкин. Фото: Getty Images

"Россия разрушила все": Климкин прокомментировал кризис с ДРСМД //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aad/fc9/5c6aadfc99bbe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aad/fc9/5c6aadfc99bbe.jpg 2019-03-06T09:34:00+02:00 Политика Министр иностранных дел Павел Климкин поддерживает решение США приостановить действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности и считает, что Россия нарушает систему мировой безопасности. Об этом он написал на своей странице в Facebook. По его словам, Россия шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями. «Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы гораздо сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым. Поэтому я считаю решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности абсолютно оправданным, обоснованным и соответствующим сегодняшнему состоянию безопасности ситуации как на Европейском континенте, так и в мире в целом», - написал Климкин. Министр напомнил, что Украина все время неуклонно придерживалась положений Договора (который выпал ей в наследство от СССР), принимала активное участие в заседаниях Совместной контрольной комиссии, «Мы совместно с США заявили, что разработка и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" противоречит Договору. Особенно беспокойство вызывает то, что этот ракетный комплекс был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в Крыму», - подчеркнул глава МИД Украины. Климкин отметил, что развал системы контроля над вооружениями создает глобальную угрозу, однако такие действия России могут развязать руки и Украине в создании ракет. «Украина всегда была ответственной и последовательной в сфере нераспространения. Такой позиции будем придерживаться и дальше, но при этом оставляем за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты Украины и ее национальной безопасности. Ведь в новой глобальной политике безопасности реальности мы должны реализовать все возможности для защиты Украины», - подытожил министр. Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом". Позже такое же решение приняли и в Москве, а 4 марта президент РФ Владимир Путин приостановил выполнение ракетного договора с США, подписав соответствующий указ.

Министр иностранных дел Павел Климкин поддерживает решение США приостановить действие Договора о ракетах средней и меньшей дальности, и считает, что Россия нарушает систему мировой безопасности. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, Россия шаг за шагом разрушила все, из чего складывалась система нераспространения и контроля над вооружениями.

"Сначала это был Договор об обычных вооруженных силах в Европе. Кстати, если бы он до сих пор действовал, то России было бы гораздо сложнее осуществлять военную агрессию против Украины и милитаризировать Крым. Поэтому я считаю решение США о выходе из Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности абсолютно оправданным, обоснованным и соответствующим сегодняшнему состоянию безопасности ситуации как на Европейском континенте, так и в мире в целом", – написал Климкин.

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Министр напомнил, что Украина все время неуклонно придерживалась положений Договора (который выпал ей в наследство от СССР), принимала активное участие в заседаниях Совместной контрольной комиссии,

"Мы совместно с США заявили, что разработка и испытания Россией баллистической ракеты РС-26 "Рубеж" на дальность около 2200 км, а также расширение боевых возможностей оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" противоречит Договору. Особенно беспокойство вызывает то, что этот ракетный комплекс был зафиксирован во время военных учений на оккупированной территории Украины в Крыму", – подчеркнул глава МИД Украины.

Климкин отметил, что развал системы контроля над вооружениями создает глобальную угрозу, однако такие действия России могут развязать руки и Украине в создании ракет.

"Украина всегда была ответственной и последовательной в сфере нераспространения. Такой позиции будем придерживаться и дальше, но при этом оставляем за собой право создавать все виды вооружений, которые необходимы для защиты Украины и ее национальной безопасности. Ведь в новой глобальной политике безопасности реальности мы должны реализовать все возможности для защиты Украины", – подытожил министр.

Как известно, США со 2 февраля приостановили действие Договора о РСМД, уведомив об этом Россию. Вашингтон больше не считает себя обязанным выполнять условия этого документа и обвиняет в его нарушении Москву. Американский президент Дональд Трамп озвучил сроки выхода США из ракетного договора. "На протяжении очень долгого времени Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности в условиях безнаказанности, скрыто разрабатывая и размещая запрещенные ракетные системы, которые представляют прямую угрозу нашим союзникам и войскам за рубежом".

Позже такое же решение приняли и в Москве, а 4 марта президент РФ Владимир Путин приостановил выполнение ракетного договора с США, подписав соответствующий указ.

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