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Россия смягчила приговор "украинскому шпиону" и внесла в списки на обмен

15 октября, 12:59

Суд РФ «скинул» три с половиной года тюремного срока Константину Давыденко и скоро он может отправиться домой

Константин Давыденко. Скриншот

Константин Давыденко. Скриншот

Российский суд смягчил жесткий приговор "шпиону СБУ" Константину Давыденко, а его адвокат сообщил, что обвиненный в "шпионаже" даже включен в списки на обмен заложниками между Россией и Украиной.

Так, Верховный суд России по итогам рассмотрения апелляции назначил Давыденко наказание ниже низшего предела, так как статья за шпионаж предусматривает от 10 до 20 лет заключения. Сегодняшним решением приговор смягчен до семи лет колонии строгого режима.

Также адвокат Дмитрий Динзе заявил, что украинца включили в списки на обмен заложниками. По его словам, суд учел проблемы здоровья осужденного, в том числе подозрение на диабет, а также его помощь следствию и положительные характеристики. В то же время адвокат подчеркнул, что его подзащитный не заключал сделок со следствием, только оказывал помощь.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 февраля 2018 года ФСБ задержала Константина Давыденко в оккупированном Крыму. Российские силовики обвинили украинца в "шпионаже", что якобы он собирал и передавал украинским спецслужба секретную информацию.

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Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Напомним, в начале сентября состоялся долгожданный обмен пленными, в результате которого были освобождены 35 человек. Теперь Киев и Москва работают над вторым этапом освобождения удерживаемых лиц. Недавно президент Владимир Зеленский рассказывал, что сейчас существует два списка обмена пленными.

Также глава МИД Украины Вадим Пристайко рассказывал о новом обмене пленными. Подробнее смотрите в сюжете:

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Россия суд приговор обмен пленными Динзе Константин Давыденко

Источник: Интерфакс

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