Россия вернет захваченные украинские корабли: росСМИ выяснили подробности

Стороны уже согласовывают детали: место и время передачи трех судов

Фото: navy.mil.gov.ua

Россия готовится передать Украине захваченные в Керченском проливе корабли. Проблемный вопрос должен быть урегулирован до саммита в "нормандском формате", который запланирован на 9 декабря. Об этом сообщает российское издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как сообщается, стороны уже согласовывают детали: место и время передачи трех кораблей.

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Возврат судов точно произойдет не в порту, а в море. "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" будут отбуксированы тремя российскими буксирами в согласованную сторонами точку, где их должны будут встретить три украинских буксира.

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Напомним, 25 ноября 2018 года катера Пограничной службы ФСБ РФ при поддержке армейской авиации атаковали украинские суда в Керченском проливе. В итоге были захвачены буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь" вместе с их экипажами, всего 24 человека.

В рамках обмена пленными 8 сентября арестованные украинские моряки, а также другие политзаключенные, незаконно удерживаемые Кремлем за решеткой, вернулись в Украину. В ответ Киев выдал Москве лиц, осужденных по статьям о дезертирстве, подозреваемых в госизмене и терроризме.

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