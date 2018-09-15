Россия за неделю потерпела четыре сокрушительных поражения

Сегодня, 05:11

Иностранные суды больно ударили по амбициям Путина и встали на сторону Украины

Владимир Путин. Фото: GettyImages
Владимир Путин. Фото: GettyImages

Запад мощно "дал под дых" Москве, усмирив ее амбиции в трех судах, а добил путинский режим продлением санкций.

Как отметил в Twitter министр иностранных дел Украины Павел Климкин, россияне месяцами проводили форсированное давление для того, чтобы сбить ограничительные меры против них, однако их судебные трюки получили должный отпор.

"Коротко об итогах последних дней: Суд ЕС не снял санкции с российских банков и нефтегазовых компаний за агрессию против Украины; шведский суд стал на сторону "Нафтогазв" в деле (с "Газпромом" – ред.) на 2,6 млрд долл.; Совет ЕС продлил индивидуальные санкции против России. Все говорят о нашей победе в Апелляционном суде Лондона. И правильно говорят. Но главное, что теперь лондонский суд сможет по сути рассматривать российское давление и российскую агрессию против Украины. А в его беспристрастности, думаю, никто не сомневается", – написал Климкин.

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3 сентября послы 28 стран Евросоюза согласовали продление на полгода индивидуальных санкций против России. А уже 13 сентября Совет ЕС одобрил данное решение. Европейские санкции касаются 155 физических лиц и 44 организаций и предполагают заморозку активов и ограничения в передвижениях.

Также 13 сентября Европейский суд в Люксембурге отказал российским банкам и компаниям в снятии санкций, под которые, среди прочего, попали "Сбербанк", ВТБ, "Внешэкономбанк", а также компании "Роснефть", "Газпромнефть", "Алмаз-Антей".

Также в тот день шведский суд встал на сторону Украины по взысканию долга с "Газпрома". Апелляционный суд в Швеции отменил решение приостановить принудительное взыскание с "Газпрома" в пользу Украины 2,6 млрд долларов. Прошлое решение суда означало, что действия "Нафтогаза" по процедуре принудительного взыскания указанной суммы с "Газпрома" были временно приостановлены.

14 сентября британский суд вынес решение в споре Украины и России по "долгу Януковича". Апелляционный суд Англии отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на 3 млрд долларов. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию Украины. Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства.
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"Сегодня"

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