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Российская "паспортизация" Донбасса: депутат объяснил угрозу

Сегодня, 19:00

Представитель Украины в ПАСЕ Владимир Арьев считает, что решение Путина увеличивает риск военной агрессии России

Фото: Pixabay

Упростив схему выдачи российских паспортов жителям оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, российский президент Владимир Путин повысил риск начала прямой военной агрессии России против Украины.

Об этом на своей странице заявил председатель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, народный депутат Владимир Арьев.

"После сегодняшнего решения Путина выдавать паспорта жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей значительно возрастает вероятностью прямой агрессии РФ против Украины", – сказал он.

Нардеп назвал сегодняшнее решение Путина ответом всему мировому сообществу и срывом Минских соглашений, объяснив этом тем, что "России плевать на то, как на них будут смотреть".

Арьев добавил, что в связи со случившимся Верховная Рада обратилась в Парламентскую Ассамблею, Совет Европы и ко всем странам-членам Совета Европы, потребовав никоим образом не способствовать возвращению российской делегации в ПАСЕ.

Напомним, что президент Украины Петр Порошенко назвал такой шаг Кремля предшествием аннексии украинского Донбасса или создания российского анклава в Украине.


Мы также писали, что в феврале 2017 года Путин подписал указ о признании Россией "паспортов" так называемых "ДНР" и "ЛНР". Украинские власти назвали это доказательством оккупации Донбасса Россией, а тогдашний генсек ОБСЕ Ломберто Заньер заявил, что это решение помешает перемирию.

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Тег Россия, Донбасс, Арьев, гражданство, паспорт

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