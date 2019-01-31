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Российские следователи начали допрашивать пленных украинских моряков

Вчера, 19:42

Моряки ответили на вопросы следователей в рамках конвенции «Об обращении с военнопленными»

Российские следователи начали допрашивать пленных украинских моряков Политика Моряки ответили на вопросы следователей в рамках конвенции «Об обращении с военнопленными»

Российские следователи начали допрашивать пленных украинских моряков. Об этом в Facebook сообщил адвокат Николай Полозов.

"Состоялись следственные действия (допросы) в отношении военнопленных: Андрей Артеменко, Андрей Эйдер, Василий Сорока, Сергей Чулиба. В ходе следственных действий военнопленные ответили на вопросы следователей в рамках статьи 17 третьей Женевской конвенции от 12 августа 1949 года "Об обращении с военнопленными", - написал он.

Также раненые военнопленные дополнительно ответили на вопросы адвокатов относительно состояния здоровья.

"В отношении раненых военнопленных адвокатами были заявлены ходатайства о госпитализации в Украине или нейтральной стране (в соответствии с положениями Конвенции), и проведении медицинского обследования в лечебных учреждениях вне системы ФСИН", - сообщил Полозов.

В отношении остальных военнопленных украинских моряков следственные действия будут производиться на следующей неделе.

Напомним, специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Запад рассматривает возможность введения новых санкций против России за агрессию в Керченском проливе, если Москва не освободит захваченных украинских моряков.

Как известно, 25 ноября россияне атаковали украинские военные корабли: суда ФСБ вначале протаранили украинский буксир, а после этого открыли огонь и ранили шестерых украинских моряков. Также был захват кораблей и 24 члена экипажей оказались в заложниках.

Позже так называемые "суды" в Симферополе и Керчи арестовали всех захваченных моряков – им назначили арест сроком в два месяца, а позже перевезли в Москву, где содержат в СИЗО "Лефортово".

В Москве суд продлил арест всем 24-м пленным украинским морякам. В итоге защита украинцев пообещала подать апелляцию на решение российского суда.

Как известно, все украинские моряки признали себя военнопленными.  Читайте подробней, что известно об украинских пленных моряках в Москве.

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Тег моряки, допрос, азовское море, сорока, Полозов, пленные моряки, Чулиба, Эйдер

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