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Российских наблюдателей на выборах не будет: Порошенко подписал закон

Сегодня, 11:47

Начиная с 27 февраля представителям России будет официально запрещено появляться на избирательных процессах в Украине

Петр Порошенко
Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua
Российских наблюдателей на выборах не будет: Порошенко подписал закон //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/50b/390/5c750b3906516.jpeg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/50b/390/5c750b3906516.jpeg Политика Начиная с 27 февраля представителям России будет официально запрещено появляться на избирательных процессах в Украине

Украинский президент Петр Порошенко подписал "Закон о внесении изменений в некоторые законы Украины по наблюдению за избирательным процессом в Украине" (№9524), сообщили на сайте Верховной Рады.

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Данный документ запрещает российским гражданам либо инициированным или назначенным государством-агрессором принимать участие в украинских выборах. Таким образом, делает невозможным допуск к избирательному процессу представителей Российской Федерации.

В силу закон вступает на следующий день после публикации в официальной прессе.

Напомним, ранее в этом месяце данный документ был принят Верховной Радой – за него проголосовали 232 народных депутата.

Как мы уже писали, директор Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Ингбйорг Сольрун Гисладоттир уже назвала такое решение украинских властей противоречащим международным принципам наблюдательного процесса за выборами.

Кроме того, спецпредставитель США по Украине Курт Волкер также посоветовал Украине допустить российских наблюдателей на президентские выборы. Он считает, что в противном случае легитимность народного волеизъявления можно будет поставить под сомнение.

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Тег выборы, Порошенко, наблюдатели, выборы президента-2019 , Выборы президента Украины 2019

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