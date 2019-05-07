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Россию ждет "сюрприз": Климкин обратился к Западу из-за паспортизации Донбасса

7 мая, 15:45

Реагировать на "паспортный бандитизм Москвы" нужно уже сейчас, считает министр

Фото: Getty Images

Украина готовит жесткий ответ на российскую паспортизацию Донбасса. Министр иностранных дел Павел Климкин обратился к G7, Европейскому Союзу и другим западным партнерам с призывом ввести новые санкции против России.

Об этом он написал в своей колонке на "Украинской правде".

По его словам, реагировать на "паспортный бандитизм Москвы" Украина со своими западными партнерами должна уже сейчас.

"Мы готовим действенный ответ Кремлю. Он будет одновременно системным и асимметричным. Пока не буду раскрывать наши конкретные шаги. Пусть это станет сюрпризом для противника. Скажу только о том, что само по себе очевидно: на новую провокацию Москвы эффективный ответ мы можем дать, только объединив усилия со всем международным сообществом. Именно поэтому я обратился к министрам иностранных дел государств "Большой семерки" (G7), а также Европейского Союза и других наших партнеров, с призывом ввести новые санкции против России", – написал Климкин.

Напомним, 24 апреля Владимир Путин подписал указ об упрощении выдачи российских паспортов украинцам, которые проживают на временно оккупированных Россией территориях Донбасса. "Установить, что лица, постоянно проживающие на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины, имеют право обратиться с заявлением о приеме в гражданство России в упрощенном порядке",- говорится в документе. 1 мая Путин подписал еще один указ о российских паспортах для всех украинцев.

Стоит отметить, что двойное гражданство в Украине не признается законодательством.

На днях постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене Игорь Прокопчук во время заседания Постоянного совета ОБСЕ заявил международному сообществу, что Россия готовит почву для открытого вторжения на Донбасс. Москва своей паспортизацией украинцев сделала намеренный шаг к уничтожению Минских соглашений, считает дипломат.

В то же время заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука в интервью сайту "Сегодня" рассказал, что простым жителям ОРДЛО "паспорта Путина" дадут не скоро, и объяснил, почему.


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Тег Россия, санкции, Климкин, паспорта

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