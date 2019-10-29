Элладская церковь официально сообщила ПЦУ о признании

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Элладская православная церковь признает братские отношения с Православной церковью Украины и с радостью приветствует ее в семье православных церквей мира.

Об этом говорится в письме архиепископа Афинского и всей Эллады Иеронима II к митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.

Как сообщает пресс-служба ПЦУ, письмо было отправлено из Священного синода ЭПЦ 21 октября, а в Михайловский Златоверхий монастырь оно поступило 28 октября. В тексте говорится об одобрении действий Вселенского патриарха Варфоломея относительно преодоления церковного разделения в Украине. Архиепископ Иероним поздравил предстоятеля украинской церкви с получением автокефалии и пожелал поддержки от Бога при исполнении ответственных обязанностей.

"Радуемся доброй вести о том, что общие стремления и действия увенчались успехом и разрушена преграда, которая стояла между Вами и нами, православными и братьями во всем, преграда, которая нас разделяла, нанося печали, большие скандалы, и большой вред всей Церкви и общему в современном мире свидетельству Православия, преграду, которая до недавнего времени стояла", – говорится в письме предстоятеля Элладской церкви, который называет себя "любящим во Христе братом" митрополита Епифания.

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Как сообщалось, 12 октября этого года на Священном синоде Элладской церкви рассматривался вопрос о церковной ситуации в Украине. Греческое духовенство абсолютным большинством голосов поддержало новую Православную церковь Украины, несмотря на давление и шантаж со стороны РПЦ. 19 октября имя митрополита Епифания, как предстоятеля признанной автокефальной церкви Украины, было объявлено в храмах Греции.

Напомним, 6 января в Стамбуле на Фанаре в храме Святого Георгия Вселенский патриарх Варфоломей вручил подписанный 5 января Томос для Православной церкви Украины. Документ из рук Вселенского патриарха в процессе совместного богослужения получил Предстоятель ПЦУ Епифаний.

В пресс-службе Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Епифания сообщили, что Томос будет выставлен в Софии Киевской, где его посмотреть сможет каждый. Документ перенесут в трапезный храм – Малая София. Патриарх Варфоломей заявил, что Украинская церковь будет свободна от любого внешнего давления, а украинцы имели полное право просить и требовать автокефалию.

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