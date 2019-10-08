В Украину едет руководство НАТО: детали визита

Делегация от Североатлантического совета посетит Одессу и Киев

/ Фото: Минобороны Украины

В конце месяца Украина ожидает представителей Североатлантического совета. Данная структура является руководящим органом НАТО.

В рамках двухдневной поездки участники совета 30-31 октября посетят Одессу и Киев, сообщил председатель Представительства НАТО в Украине Александр Винников, назвав это "достаточно мощным сигналом поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны НАТО".

"В то же время в одесский порт войдут корабли постоянной военно-морской группы НАТО", – добавил Винников во время брифинга в Северодонецке Луганской области.

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В рамках визита генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг проведет в Киеве заседание комиссии Украина – НАТО. Участие в мероприятии будет принимать и президент Владимир Зеленский.

У делегатов запланирована встреча с народными депутатами, Кабинетом министров и представителями гражданского общества.

"Этот визит очень важен, и он подчеркнет все пункты нынешнего повестки дня, которые являются в отношениях между НАТО и Украиной", – подчеркнул Александр Винников.

Напомним, во время своего рабочего визита в США президент Украины Владимир Зеленский провел встречу со Столтенбергом, обсудив дальнейшие шаги в рамках развития политических отношений и практического взаимодействия Украины и НАТО.

Также "Сегодня" сообщали, что Верховная Рада поддержала проект постановления о проведении сессии ПА НАТО в Украине в 2020 году. В следующем году в Киеве состоится ряд мероприятий, в частности пленарное заседание, заседания комитетов, протокольных мероприятий, ознакомительных визитов и тому подобное. Ожидается прибытие до 600 иностранных гостей.

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