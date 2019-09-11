Зеленский согласовал кандидатуру главного военного прокурора: кто заменит Матиоса

Виктор Чумак. Фото: facebook.com/vik.chumak

Президент Украины Владимир Зеленский дал добро на назначение экс-народного депутата Виктора Чумака на должность главного военного прокурора. Недавно с этой должности был уволен Анатолий Матиос. Об этом сообщил в Facebook главный эксперт Антикоррупционной группы реанимационного пакета реформ Александр Леменов, опубликовав соответствующий документ.

"Кандидатура Чумака Виктора Васильевича для назначения на должность заместителя генерального прокурора – главного военного прокурора согласована", – говорится в документе.

Леменов считает, что назначение Виктор Чумак вместо Анатолия Матиос является признаком того, что в нынешнем состоянии военную прокуратуру точно не оставят, а "изменят в сторону классического специализированного подразделения".

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"Более того, я понимаю, что в будущем Виктор Васильевич возглавит один из двух новых подразделений, оба из которых глобально касаются военной тематики (военные преступления или преступления в сфере нацбезопасности и обороны)", – написал он.

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Виктор Чумак был народным депутатом Рады восьмого созыва и членом Нацкомитета по предотвращению коррупции.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее генпрокурор говорил об отсутствии необходимости в существовании военной прокуратуры. Данная позиция вызвала бурную реакцию работников военной прокуратуры. Военные прокуроры жестко обратились к Рябошапке, считая неприемлемыми его слова о возможной ликвидации этого подразделения ГПУ. Они рассказали, почему должна существовать военная прокуратура, особенно в военное время. Были озвучены цифры по раскрываемости военных преступлений и задержании боевиков.

В то же время сам Руслан Рябошапка на днях рассказывал, когда рассмотрят законопроект о ликвидации военной прокуратуры и что придет на смену. По его словам, военных прокуроров ждет переаттестация и новые обязанности.

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Все подробности в спецтеме Назначения во власти

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