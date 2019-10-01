Рябошапка назначил прокуроров Одесской и Харьковской областей

Один из новых руководителей работал в управлении СБУ

/ Фото: president.gov.ua

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка назначил Александра Фильчакова прокурором Харьковской области, а Максима Вихора – руководителем прокуратуры Одесской области.

Соответствующий указ был подписан руководителем Генпрокуратуры 30 сентября, сообщает пресс-служба ведомства.

Фильчаков ранее занимал должность руководителя Харьковской местной прокуратуры №2 Харьковской области, а Вихор работал в одесском управлении Службы безопасности Украины.

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Ранее мы сообщали о том, что 26 сентября Рябошапка уволил прокурора Харьковской области Юрия Данильченко, а также руководителей прокуратур Винницкой, Волынской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Тернопольской, Черкасской и Черниговской областей.

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Как сообщали новости "Сегодня", Руслан Рябошапка представил своих новых заместителей Касько и Чумака. Он назвал их профессионалами и авторитетными юристами, а также рассказал, что дальше будет с военной прокуратурой в составе ГПУ.

6 сентября Рябошапка назначил Виталия Касько своим заместителем. Ранее он работал заместителем бывшего генпрокурора Виктора Шокина и в 2016 году со скандалом уволился из ГПУ.

11 сентября Рябошапка назначил новым главным военным прокурором Украины Виктора Чумака, который сменил на этой должности недавно уволенного Анатолия Матиоса. Он был нардепом двух созывов и борцом с коррупцией.

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