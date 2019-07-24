Рябошапка оценил свои шансы стать генеральным прокурором

Ранее парламент даже не согласился рассмотреть увольнение действующего генпрокурора Юрия Луценко

Руслан Рябошапка. Фото: president.gov.ua

Одним из кандидатов на должность генерального прокурора президент Владимир Зеленский видит Руслана Рябошапку. Сам замглавы Офиса президента оценивает шансы возглавить ГПУ 50 на 50. Об этом он сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Не знаю, 50% наверное – или да, или нет. Но для этого надо, во-первых, представление президента, а во-вторых, решение парламента", – сказал Рябошапка.

Он добавил, что пока даже не знает, есть ли другие кандидаты на должность генерального прокурора.

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Как сообщали новости "Сегодня", 11 июня президент направил в парламент представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Однако профильный комитет Рады не одобрил эту инициативу главы государства, сославшись на то, что якобы президент не указал законные основания для увольнения генпрокурора. В то же время Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности забраковал представление президента по Луценко. Глава Комитета Андрей Кожемякин объяснял, что в представлении не указаны законные основания, не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), не указано, кто будет докладчиком по этому вопросу на Комитете. Позже с Банковой были внесены предложения по увольнению генпрокурора, главы МИДа и назначению нового министра иностранных дел. В то же время стала известна причина, почему Зеленский увольняет Луценко.

В свою очередь Луценко отреагировал на попытку Зеленского уволить его. Генеральный прокурор объяснил президенту, в каком случае может быть увольнение.

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