Новости Сегодня
Сделать стартовой
25,63
28,64
УКР
Главная Больше  Новости политики

Рябошапка оценил свои шансы стать генеральным прокурором

24 июля, 14:32

Ранее парламент даже не согласился рассмотреть увольнение действующего генпрокурора Юрия Луценко

Руслан Рябошапка
Руслан Рябошапка. Фото: president.gov.ua

Одним из кандидатов на должность генерального прокурора президент Владимир Зеленский видит Руслана Рябошапку. Сам замглавы Офиса президента оценивает шансы возглавить ГПУ 50 на 50. Об этом он сказал журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Не знаю, 50% наверное – или да, или нет. Но для этого надо, во-первых, представление президента, а во-вторых, решение парламента", – сказал Рябошапка.

Он добавил, что пока даже не знает, есть ли другие кандидаты на должность генерального прокурора.

Читайте также

Как сообщали новости "Сегодня", 11 июня президент направил в парламент представление на увольнение генерального прокурора Юрия Луценко. Однако профильный комитет Рады не одобрил эту инициативу главы государства, сославшись на то, что якобы президент не указал законные основания для увольнения генпрокурора. В то же время Комитет Верховной Рады по вопросам обеспечения правоохранительной деятельности забраковал представление президента по Луценко. Глава Комитета Андрей Кожемякин объяснял, что в представлении не указаны законные основания, не приведены выводы квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров (КДКП), не указано, кто будет докладчиком по этому вопросу на Комитете. Позже с Банковой были внесены предложения по увольнению генпрокурора, главы МИДа и назначению нового министра иностранных дел. В то же время стала известна причина, почему Зеленский увольняет Луценко.


В свою очередь Луценко отреагировал на попытку Зеленского уволить его. Генеральный прокурор объяснил президенту, в каком случае может быть увольнение.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Луценко, ГПУ, генпрокурор, Рябошапка

Вы сейчас просматриваете новость " Рябошапка оценил свои шансы стать генеральным прокурором". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Луценко вызвали на допрос в НАБУ: стала известна причина

12 июля, 17:21

Генпрокурор будет допрошен в качестве свидетеля, Сарган рассказала, по какому делу

Зеленский рассказал, кого рассматривает на должность генерального прокурора

Вчера, 15:33

Президент заявил, что Украине нужен новый генпрокурор

Зеленский внес в Раду представление на увольнение Луценко (дополнено)

11 июня, 15:49

Глава государства, как и обещал ранее, запустил процесс отставки генерального прокурора

Луценко рассказал, когда подаст в отставку

27 мая, 23:49

По словам главы ГПУ, после проведения парламентских выборов он пойдет в политику

Пугачева испугала фанатов странным фото дочери

Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й

Бывшая няня рассказала о «неконтролируемых» детях Анджелины Джоли

Кейт Миддлтон вернула принца Уильяма после расставания

Четвертая революция: какие профессии исчезнут уже через 10 лет

Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня

10 голливудских знаменитостей, которые перекроили свое лицо

Загадочное каменное ядро обнаружили археологи в Атырау

Как вылечить герпес в домашних условиях, не обращаясь к врачу

Меган Маркл с маленьким сыном поддержала принца Гарри

Раскрыта тайна Терешковой и Гагарина, которую скрывали полвека

Горбачев признался по чьему приказу развалил СССР

Без казака, вил и Яроша: кого из давно привычных лиц не будет в новой Верховной Раде

Сегодня, 07:51

Раду ожидает обновление элит и "9-й вал" социальных ожиданий

Гибель Boeing МН-17: как продвигается расследование и меняется ли поведение России

Сегодня, 07:11

РФ не признала вину в падении Boeing, но якобы готова выплатить компенсации негласно

Пенсия и льготы уходят в онлайн: когда заработает новая система господдержки граждан

Вчера, 07:37

Пенсию и льготы можно будет оформить не выходя из дома

Аварийность на дорогах опять повысилась: бороться с ней будут с помощью облав

22 июля, 07:37

Количество ДТП снова начало расти. Винят зиму и халатность

Началова, Фриске и Децл: деталь, объединяющая рано умерших звезд

Нумерология имени: как количество букв в имени влияет на судьбу

Обильное питье: печальные последствия
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь