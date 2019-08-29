Рябошапка сделал заявление по реформе Генпрокуратуры и своем назначении

Уже сегодня парламент может принять закон о реформировании Генеральной прокуратуры

Руслан Рябошапка / Фото: president.gov.ua

Заместитель главы Офиса президента Руслан Рябошапка заявил о готовности возглавить Генеральную прокуратуру Украины и ожидает, что Верховная Рада сегодня примет решение о реформировании этого органа. Об этом он сообщил в комментарии журналистам в Киеве.

Отвечая на вопрос, готов ли он возглавить Генпрокуратуру, Рябошапка ответил: "Если президент сказал "да", то мы будем это делать, быстро и качественно".

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Также в ответ на вопрос о том, когда ожидать реформирования Генпрокуратуры, он заявил: "Думаю, что сегодня ... можем вечером об этом пообщаться".

Кроме того Рябошапка заметил, что до принятия официального решения о реформе этого правоохранительного органа, он не может ничего комментировать.

23 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что рассматривает кандидатуру заместителя руководителя Офиса президента Рябошапки на должность генерального прокурора.

Отметим, советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Джон Болтон ожидает, что у потенциального генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки сложатся хорошие рабочие отношения с генпрокурором Соединенных Штатов Уильямом Барром.

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