Дело Гладковского: судья удалился принимать решение об избрании меры пресечения

/ Фото: УНИАН

Судья удалился в комнату для совещаний принимать решение об избрании меры пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому (Свинарчуку), подозреваемому в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации.

Судья Высшего антикоррупционного суда Тимур Хамзин удалился принимать решения как по жалобе адвокатов Гладковского о его незаконном задержании, так и по ходатайству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о взятии его под стражу с альтернативой залога в 100 млн грн.

Прокуроры уверены, что только такая сумма в виде залога сможет обеспечить надлежащее процессуальное поведение подозреваемого. Как отметил прокурор Юрий Олефир, эта сумма является такой, которую подозреваемому будет жалко потерять, если он нарушит условия меры пресечения. Также прокурор считает, что все другие меры пресечения или меньшая сумма залога не гарантируют, что Гладковский будет сотрудничать со следствием.

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В свою очередь защитники Гладковского просят суд применить к своему клиенту меру пресечения в виде личной поруки народных депутатов, а в случае, если суд сочтет, что этого недостаточно, – назначить меньший залог, чем просят прокуроры, в соответствии со ст.185 УПК, то есть около 200 тыс. грн.

Сейчас в судебном заседании объявлен перерыв, все ждут решения суда.

Как сообщали новости "Сегодня", Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть Украину. Сам экс-чиновник объявил голодовку и считает задержание политически мотивированным. Он напомнил, что не раз вылетал из Украины и сотрудничал с НАБУ. В то же время в корпорации "Богдан", президентом которой он является, рассказали, куда Гладковский хотел вылететь из Украины.

Напомним, в ранее было обнародовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что якобы сын секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери) причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам качества и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

7 марта НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

Все подробности в спецтеме Задержание Гладковского

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