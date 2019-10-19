Дело Гладковского: за арестованного будет внесен залог – адвокат

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После решения Высшего антикоррупционного суда, который решил арестовать Олега Гладковского, его адвокаты рекомендуют внести залог за него, установленный в размере 10 миллионов гривен.

Как заявил его адвокат Руслан Волынец, деньги за освобождение бывшего замсекретаря Совета по национальной безопасности и обороне внесут 21 октября, сообщает РБК-Украина.

"Несмотря на то, что мы с этим определением не согласны, мы считаем его неправомерным, но оно есть, и мы должны его выполнять. Соответственно, мои рекомендации господину Гладковскому – внести залог, пусть распространяются обязанности, браслет и так далее. Но мы берем на себя обязанности выполнять содержание того постановления до тех пор, пока оно, надеюсь, будет отменено Апелляционным Высшим антикоррупционным судом", – сказал он.

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По словам Волынца, залог будет внесен в понедельник после выполнения всех необходимых формальностей.

"Для внесения залога есть определенная процедура. Скорее всего, что до понедельника 21 октября он будет содержаться (под стражей, – ред.). В понедельник утром, если будет залог, надеюсь, утром будут его вносить", – резюмировал юрист.

Как сообщали новости "Сегодня", Гладковский был задержан 17 октября в аэропорту "Борисполь" при попытке покинуть Украину. Сам экс-чиновник объявил голодовку и считает задержание политически мотивированным. Он напомнил, что не раз вылетал из Украины и сотрудничал с НАБУ. В то же время в корпорации "Богдан", президентом которой он является, рассказали, куда Гладковский хотел вылететь из Украины.

Напомним, ранее обнародовано журналистское расследование, в котором утверждалось, что сын секретаря СНБО, главы Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук, а после взял девичью фамилию матери), якобы причастен к схемам масштабного хищения бюджетных средств в оборонном комплексе. Как утверждается в расследовании журналистов, Игорь Гладковский в сговоре с другими чиновниками якобы скупали военные запчасти в России, а также на складах украинской армии, а цены на них часто не соответствовали каким-либо нормам и накручивались в разы. В расследовании указывается, что по сговору с руководством "Укроборонпрома" указанная продукция продавалась на предприятия украинского оборонпрома. Журналисты утверждают, что таким образом были хищения не менее 250 млн гривен. Позже пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко уволил Гладковского.

7 марта НАБУ провело более 20 обысков по месту жительства фигурантов дела о хищении в оборонной промышленности, в том числе у Олега и Игоря Гладковских, Андрея Рогозы, Виталия Жукова. По словам директора НАБУ Артема Сытника, ведомство открыло два уголовных производства.

Все подробности в спецтеме Задержание Гладковского

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