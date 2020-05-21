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На Донбассе в результате снайперского огня боевиков ранен украинский военный

21 мая, 00:55

Елена Вус

Действия оккупантов не остались без ответа

В среду, 20 мая, боевики осуществили обстрел позиций украинских защитников вблизи населенного пункта Марьинка, в очередной раз нарушив мирные договоренности.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Отмечается, что вследствие вражеского снайперского огня один украинский защитник получил ранения.

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"Воин был доставлен в медицинское учреждение и ему оперативно оказана квалифицированная помощь. Состояние здоровья военнослужащего удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Также в штабе подчеркивают, что действия боевиков не остались без ответа. Украинские военные, используя штатное вооружение, открыли прицельный огонь по позициям оккупантов.

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Потери противника уточняются.

Ранее мы сообщали, что за минувшие сутки, 19 мая, на Донбассе оккупанты устроили 10 обстрелов позиций украинских военных.

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В свою очередь, украинские военные уничтожили грузовик боевиков, который регулярно подвозил боеприпасы противнику. По словам военных, это произошло на Донецком направлении, но не уточнили, вблизи какого населенного пункта. Они отмечают, что враг снова начал очень часто обстреливать как передовые, так и тыловые позиции украинской армии.

Все подробности в спецтеме Урегулирование на Донбассе

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Донбасс военные ранение снайпер ВСУ обстрелы Марьинка ООС

Источник: Сегодня

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