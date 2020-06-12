Українська
$ 26,6
30,17
  1. Новости политики

Саакашвили о борьбе с коррупцией: В Украине есть проблемы, но мы знаем, как из этого выйти

12 июня, 23:12

Елена Вус Елена Вус

Саакашвили назвал четкие шаги для реформирования таможни

Главная проблема с коррупцией на таможне – это различные смежные службы.

Об этом в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина" , заявил Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ

"Сейчас в масштабах всей Украины мы предлагаем автоматизированную систему. Нужно проверять 5-7-8% всех грузов, а все остальное следует напрямую. Это первое, что нужно сделать. Второе – убрать смежные службы. Они – часть проблемы, но точно не решение. Третье – закрыть систему внутри Украины. Четвертое – уменьшить количество таможенных документов – до двух (на сегодня в Украине существует 9 документов для прохождения таможенного контроля – Ред.)", – отметил он.

Тогда, по словам Саакашвили, уберется целый класс брокеров-"решал" – коррупционное звено, которое работает на таможне.

"И тогда – пойдут грузы, пойдет движение и пойдут деньги в бюджет", – резюмировал он.

Реклама

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 мая назначил бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Саакашвили занимался реформой украинской таможни, так как в период своего президентва в Грузии он смог преодолеть коррупцию и создать современную таможню.Также, по словам президента, у Саакашвили достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Кроме того, Зеленского интересует помощь Саакашвили в проведении пенсионной реформы в Украине.

Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сообщил о первой встрече, которую он провел после вступления в должность.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бюджет видео коррупция таможня реформы Михеил Саакашвили

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Обновленная
Обновленная "Свобода слова Савика Шустера": где смотретьУкраина
Андрей Богдан ответил Зеленскому: Вы променяли мечту на теплую ванну
Андрей Богдан ответил Зеленскому: Вы променяли мечту на теплую ваннуПолитика
Зеленский отреагировал на вспышку коронавируса в Украине
Зеленский отреагировал на вспышку коронавируса в УкраинеПолитика
Получит ли Крым воду: Шмыгаль дал четкий ответ
Получит ли Крым воду: Шмыгаль дал четкий ответПолитика
Представители ОРДЛО в Контактной группе: Фесенко оценил решение Киева
Представители ОРДЛО в Контактной группе: Фесенко оценил решение КиеваПолитика
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФ
10 кредитных соглашений, но ни одно не выполнено: что нужно знать о сотрудничестве Украины с МВФЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять