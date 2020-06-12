Саакашвили о борьбе с коррупцией: В Украине есть проблемы, но мы знаем, как из этого выйти

Главная проблема с коррупцией на таможне – это различные смежные службы.

Об этом в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире телеканала "Украина" , заявил Михаил Саакашвили, председатель Исполнительного комитета реформ

"Сейчас в масштабах всей Украины мы предлагаем автоматизированную систему. Нужно проверять 5-7-8% всех грузов, а все остальное следует напрямую. Это первое, что нужно сделать. Второе – убрать смежные службы. Они – часть проблемы, но точно не решение. Третье – закрыть систему внутри Украины. Четвертое – уменьшить количество таможенных документов – до двух (на сегодня в Украине существует 9 документов для прохождения таможенного контроля – Ред.)", – отметил он.

Тогда, по словам Саакашвили, уберется целый класс брокеров-"решал" – коррупционное звено, которое работает на таможне.

"И тогда – пойдут грузы, пойдет движение и пойдут деньги в бюджет", – резюмировал он.

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Напомним, президент Владимир Зеленский 7 мая назначил бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Саакашвили занимался реформой украинской таможни, так как в период своего президентва в Грузии он смог преодолеть коррупцию и создать современную таможню.Также, по словам президента, у Саакашвили достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Кроме того, Зеленского интересует помощь Саакашвили в проведении пенсионной реформы в Украине.

Новоназначенный председатель Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили сообщил о первой встрече, которую он провел после вступления в должность.

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