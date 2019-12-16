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Саакашвили о децентрализации: Люди на местах – еще во власти феодалов

16 декабря, 02:02

Политик убежден, что любая децентрализация в нынешних условиях приведет к еще большим трагедиям

В 2017 году после пожара в лагере "Виктория" бывший президент Грузии и эксглава Одесской ОГА заявил, что в Одессе действует хорошо организованная мафия по разворовыванию городского бюджета. И тогда он говорил, что наказать должны не только "стрелочников".

После последнего пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса политик считает, что на "стрелочников" переводить не нужно.

"Это действительно большая трагедия. Но ситуация очень простая. В центральной власти Украины произошли большие изменения, но люди на местах – еще во власти феодалов. Эти феодалы делают деньги на том, что не следят за пожарными нормами, за строительными нормами, на том, что они не отапливают здание – в общем на всем, чтобы людям не было хорошо", – заявил Саакашвили в эксклюзивном интервью в эфире программы "Сегодня. Итоги" с Олегом Панютой на телеканале Украина в воскресенье вечером..

Он выступает за то, чтобы в Украине была децентрализация. Но, по его мнению, если вместе с децентрализацией на места Украины не придет верховенство закона, справедливость, если останутся местные феодалы, то любая децентрализация в этих условиях приведет к еще большим трагедиям, к еще большему разочарованию и это не в интересах никого.

"Поэтому тут на "стрелочников" не нужно переводить. Тут реально очень порочная система. Ее нужно демонтировать, совсем новую построить. И тот почин, который начался с центра, нужно распространить и на Южную Пальмиру", – резюмировал он.

Ранее спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков отметил, что в следующем году планируется завершить реформу децентрализации.

В свою очередь, министр развития общин и территорий Алена Бабак сообщила, что срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные громады (ОТГ) продлится ориентировочно до февраля 2020 года.

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Источник: Сегодня

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