Директора лагеря "Виктория", в котором сгорели дети, отпустили под домашний арест

Он был под стражей с 30 ноября 2017 года

В Одессе Киевский районный суд изменил меру пресечения для директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна, где в результате пожара погибли дети. Об этом сообщает "Думская".

Отмечактся, что Саркисяна отпустили под домашний арест.

"Директора детского лагеря "Виктория" Петроса Саркисяна отпустили под домашний арест. Меру пресечения руководителю изменил Киевский районный суд Одессы", - говорится в сообщении.

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Ранее мы сообщали, что художественный руководитель, в комнате которой загорелся кипятильник, покинула страну. Важный свидетель улетела в Барселону и больше не возвращалась.

29 марта Киевский районный суд Одессы провел очередное заседание по делу о трагическом пожаре в муниципальном летнем лагере "Виктория" в сентябре 2017 года. На сей раз на процесс явилась свидетельница Анна Чернова — вожатая–воспитательница детского учреждения, которую уже несколько месяцев искалидля допроса в суде.

Напомним, 19 марта суд дал разрешение на принудительный привод Егоровой, которой даже не смогли вручить повестку в суд. Тогда же судья решил обратиться к пограничникам с вопросом, не пересекала ли она границу. На заседании 19 апреля закончили читать выводы новой экспертизы, согласно которой основной причиной возгорания в детском лагере "Виктория" мог стать аварийный режим работы электрокипятильника, включенного в сеть и оставленного без присмотра в комнате Татьяны Егоровой.

Пожар в лагере "Виктория" произошел 15 сентября 2017 года. Погибли три девочки – воспитанницы танцевального коллектива "Адель". Подозрение по этому делу получили директор лагеря Петрос Саркисян, инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, который проводил проверки на территории учреждения, бывший начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заммэра города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, занимавшейся строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов "Виктории" Станислав Чернышов. Старшего воспитателя лагеря Наталью Цокур (Янчик) признали виновной.

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