Саммит Украина-ЕС: украинские и литовские политики согласовали позиции

Ляшко вместе с Логвинским вручили благодарность литовской делегации в ПАСЕ

Накануне саммита Украина-ЕС лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко встретился с послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом. Об этом сообщает пресс-служба партии Ляшко.

Вместе с народным депутатом Георгием Логвинским Ляшко вручил благодарность литовской делегации в ПАСЕ, которая вместе с Украиной заявила о намерении выйти из организации после возврата России.

Как отметил посол, Литва всегда была на стороне Украины.

"Мы поддерживали и будем политически поддерживать Украину в любых форматах. Эта благодарность, прежде всего, не для меня, а для членов нашей делегации в ПАСЕ, которые очень активны. Также мы знаем, что очень активная и ваша парламентская делегация в Страсбурге и действительно мы показали совместные усилия. Конечно, не хватает нам союзников и надо привлекать других. Это означает, что у нас много работы, но нет другого пути, как мобилизовать европейцев вокруг Украины", – сказал посол Литвы в Украине.

Ляшко убежден, только совместными усилиями всех европейских стран можно остановить российскую агрессию в Украине и Европе в целом.

"Возвращение российской делегации в ПАСЕ – это победа Путина, который фактически разъединил Европу пополам. На часть стран, которые остались верными принципам и идеалам, и часть стран, которые, к сожалению, соблазнились на деньги и российский газ. Я пытаюсь убедить европейцев, что борьба украинцев за свою независимость – это, в том числе, и борьба за мир в Европе. Но мир в Европе возможен исключительно за счет того, что мы будем защищать принципы и идеалы, будем едины. Однако выводы из событий в ПАСЕ должны нас научить одному – мы должны надеяться только на собственные силы. Сильная экономика, сильная армия, сильная страна, достойная жизнь каждой украинской семьи – вот ключ к восстановлению мира и возвращению территорий", – отметил он.

Как известно, 8 июля в Киеве под председательством президентов Украины Владимира Зеленского, Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера состоится 21-й саммит Украина – Европейский Союз.

Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита будет принято совместное заявление.

Ранее источники рассказали, каких заявлений ждать по Донбассу. Отдельным пунктом будет записано, что Евросоюз готов играть решающую роль в восстановлении Донбасса. Помимо этого, в понедельник, 8 июля, Украина и ЕС подпишут еще четыре соглашения.

Больше читайте на сайте "Сегодня": "Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики" .

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