Саммит Украина-ЕС: украинские и литовские политики согласовали позиции
Ляшко вместе с Логвинским вручили благодарность литовской делегации в ПАСЕ
Накануне саммита Украина-ЕС лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко встретился с послом Литвы в Украине Марюсом Януконисом. Об этом сообщает пресс-служба партии Ляшко.
Вместе с народным депутатом Георгием Логвинским Ляшко вручил благодарность литовской делегации в ПАСЕ, которая вместе с Украиной заявила о намерении выйти из организации после возврата России.
Как отметил посол, Литва всегда была на стороне Украины.
"Мы поддерживали и будем политически поддерживать Украину в любых форматах. Эта благодарность, прежде всего, не для меня, а для членов нашей делегации в ПАСЕ, которые очень активны. Также мы знаем, что очень активная и ваша парламентская делегация в Страсбурге и действительно мы показали совместные усилия. Конечно, не хватает нам союзников и надо привлекать других. Это означает, что у нас много работы, но нет другого пути, как мобилизовать европейцев вокруг Украины", – сказал посол Литвы в Украине.
Ляшко убежден, только совместными усилиями всех европейских стран можно остановить российскую агрессию в Украине и Европе в целом.
"Возвращение российской делегации в ПАСЕ – это победа Путина, который фактически разъединил Европу пополам. На часть стран, которые остались верными принципам и идеалам, и часть стран, которые, к сожалению, соблазнились на деньги и российский газ. Я пытаюсь убедить европейцев, что борьба украинцев за свою независимость – это, в том числе, и борьба за мир в Европе. Но мир в Европе возможен исключительно за счет того, что мы будем защищать принципы и идеалы, будем едины. Однако выводы из событий в ПАСЕ должны нас научить одному – мы должны надеяться только на собственные силы. Сильная экономика, сильная армия, сильная страна, достойная жизнь каждой украинской семьи – вот ключ к восстановлению мира и возвращению территорий", – отметил он.
Как известно, 8 июля в Киеве под председательством президентов Украины Владимира Зеленского, Европейского совета Дональда Туска и Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера состоится 21-й саммит Украина – Европейский Союз.
Лидеры обсудят вопросы безопасности, приоритеты политических, экономических и социальных реформ, состояние имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. По итогам саммита будет принято совместное заявление.
Ранее источники рассказали, каких заявлений ждать по Донбассу. Отдельным пунктом будет записано, что Евросоюз готов играть решающую роль в восстановлении Донбасса. Помимо этого, в понедельник, 8 июля, Украина и ЕС подпишут еще четыре соглашения.
Больше читайте на сайте "Сегодня": "Саммит Украина-ЕС: Брюссель поможет восстановить Донбасс, но не обойдется и без критики" .
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Саммит Украина-ЕС: украинские и литовские политики согласовали позиции". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туск и Зеленский посетят Станицу Луганскую перед самитом Украина-ЕС
Туск и Зеленский ознакомятся с текущей ситуацией в районе проведения операции Объединенных сил
Саммит Украина-ЕС: источники рассказали, каких заявлений ждать по Донбассу
Отдельным пунктом будет записано, что Евросоюз готов играть решающую роль в восстановлении Донбасса
Саммит Украина – Евросоюз в Киеве: кто приедет и что будут обсуждать
В Администрации президента Украины сообщили, какие европейские топ-чиновники посетят Киев 8 июля
Порошенко принял участие в мини-саммите Украина-ЕС: о чем говорили
Главной целью мероприятия стало согласование подходов к развитию отношений между Украиной и ЕС