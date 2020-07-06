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Самый дорогой кофе в жизни: Ермак заплатил большой штраф за нарушение карантина

6 июля, 12:34

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Кроме Ермака суд оштрафовал еще четверых чиновников

После того как суд оштрафовал главу Офиса президента Андрея Ермака за кофе с Зеленским, он заплатил за нарушение карантина 17 тысяч гривен.

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Об этом сообщили "Українським новинам" в Офисе главы государства.

"Оплатил (штраф)", – сказали в ОПУ, но не уточнили, когда именно Ермак выполнил постановление суда.

/ Фото: president.gov.ua

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Как сообщали новости "Сегодня", 4 июня в Хмельницком Ермак вместе с президентом Владимиром Зеленским, первым заместителем главы ОПУ Сергеем Трофимовым, главным санитарным врачом страны Виктором Ляшко, председателем Хмельницкой областной государственной администрации Дмитрием Габинетом, хмельницким мэром Александром Симчишиным нарвались на штраф: они все вместе зашли в одно из кафе, но при этом нарушили карантинные правила. На тот момент еще не разрешалось заведениям общественного питания принимать посетителей в помещении, а только на летних площадках. Кроме того, в кафе разрешается за одним столом не более четырех человек. В их случае за одним столом получилось шесть человек. Впрочем, президент не спорил с этим и согласился заплатить. Однако, в отличие от остальных нарушителей, суд не смог оштрафовать Зеленского за нарушение карантина.

Отметим, что оштрафован и владелец кафе, который, вопреки карантинным ограничениям, возобновил работу, а затем обслуживал посетителей в помещении. Но и здесь президент готов помочь – Зеленский заявил, что заплатит компенсацию владельцу кафе.

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штрафы карантин кофе Хмельницкий Андрей Ермак

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