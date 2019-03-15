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Санкции из-за Украины продолжатся: Британия сделала жесткое заявление России

Сегодня, 20:18

Лондон вступился за Украину перед Москвой и потребовал освободить пленных моряков и вернуть корабли

Джереми Хант
Джереми Хант. Фото: AFP
Санкции из-за Украины продолжатся: Британия сделала жесткое заявление России //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/bec/5e8/5c8bec5e853a7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/bec/5e8/5c8bec5e853a7.jpg Политика Лондон вступился за Украину перед Москвой и потребовал освободить пленных моряков и вернуть корабли

Россия должна освободить украинских моряков, которых взяла в плен в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года, вернуть захваченные там же корабли ВМС – два ракетных катера и буксир, – а также не препятствовать судоходству через пролив в Азовское море.

Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, опубликованном 15 марта.

"Россия должна немедленно освободить 24 задержанных военнослужащих и вернуть захваченные суда. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вопросами о безопасности и условиях содержания военнослужащих, которые противозаконно удерживаются в России под стражей, Россия должна обеспечить свободный и беспрепятственный проход украинских и других иностранных судов через Керченский против в Азовское море", – гласит коммюнике.

Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что 15 марта Королевство ввело новые санкции против Кремля в связи с агрессией России против Украины в Керченском проливе.

"Мы продолжим сообща принимать необходимые меры в ответ на попытки России дестабилизировать Украину", — сказал Хант.

Напомним, ранее сегодня Европейский союз расширил "азовские санкции" против восьми российских военных, причастных к агрессии против Украины в Керченском проливе.

Кроме того, США ввели санкции в отношении высокопоставленных российских офицеров, а также под ограничительные меры попали восемь компаний и два пособника боевиков на Донбассе.

Также сообщалось, то Канада наложила санкции в отношении 114 физических лиц из России и 15 оборонных предприятий в связи с нападением на украинские корабли.

Недавно президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины.

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ТАСС

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