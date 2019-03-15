Санкции из-за Украины продолжатся: Британия сделала жесткое заявление России
Лондон вступился за Украину перед Москвой и потребовал освободить пленных моряков и вернуть корабли
Россия должна освободить украинских моряков, которых взяла в плен в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года, вернуть захваченные там же корабли ВМС – два ракетных катера и буксир, – а также не препятствовать судоходству через пролив в Азовское море.
Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, опубликованном 15 марта.
"Россия должна немедленно освободить 24 задержанных военнослужащих и вернуть захваченные суда. Мы по-прежнему глубоко обеспокоены вопросами о безопасности и условиях содержания военнослужащих, которые противозаконно удерживаются в России под стражей, Россия должна обеспечить свободный и беспрепятственный проход украинских и других иностранных судов через Керченский против в Азовское море", – гласит коммюнике.
Глава британского внешнеполитического ведомства отметил, что 15 марта Королевство ввело новые санкции против Кремля в связи с агрессией России против Украины в Керченском проливе.
"Мы продолжим сообща принимать необходимые меры в ответ на попытки России дестабилизировать Украину", — сказал Хант.
Напомним, ранее сегодня Европейский союз расширил "азовские санкции" против восьми российских военных, причастных к агрессии против Украины в Керченском проливе.
Кроме того, США ввели санкции в отношении высокопоставленных российских офицеров, а также под ограничительные меры попали восемь компаний и два пособника боевиков на Донбассе.
Также сообщалось, то Канада наложила санкции в отношении 114 физических лиц из России и 15 оборонных предприятий в связи с нападением на украинские корабли.
Недавно президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России за агрессию против Украины.
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