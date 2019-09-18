Тейлор напомнил про самую сильную санкцию, которую еще не применяли к России

По мнению Тейлора, Путин не ожидал, что Запад введет санкции на столь длительный срок.

Уильям Тейлор. Фото: посольства США

Временный поверенный по делам США в Украине Уильям Тейлор считает, что нынешних санкции против России недостаточно. Об этом он заявил в интервью "Первому каналу" Грузии.

"Санкций против России недостаточно, поскольку на протяжении этого времени мы не увидели, чтобы россияне покидали Донбасс или Крым", - заявил Тейлор.

По его словам, цель санкций - заставить Россию прекратить агрессивные действия, и именно поэтому США, Европа, Австралия, Япония, Канада и другие страны ввели эти ограничения.

"Надо сказать, что есть более широкие санкции, которые международное сообщество может ввести против России. С одной стороны, есть секторальные санкции в отношении оборонного, энергетического, финансового секторов, которые мы можем задействовать против России. Мы даже можем ввести ограничения против большего количества людей, чтобы они не могли получить визу, их семьи не смогли путешествовать или получать образование в Великобритании или США, заморозить их ценные бумаги", – отметил дипломат.

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Он также напомнил об "одной из самых сильных санкций", которую еще не применяли в отношении России,- исключение из международной финансовой системы.

"Мы никогда этого не делали, но в случае еще одного агрессивного шага, это можно будет использовать. Эта санкция - плата для Путина", – сказал Тейлор.

По его мнению, Путин не ожидал, что Запад введет санкции на столь длительный срок.

"Вероятно, в Кремле подумали, что они поработают с некоторыми странами, мы знаем, о ком идет речь, и санкции будут отменены, но на самом деле этого не произошло", - сказал Тейлор.

В Евросоюзе также "за" санкции против РФ. Президент Словакии Зузана Чапутова на встрече с главой украинского государства Владимиром Зеленским заявила о необходимости продления санкций против России. Также она заверила, что будет и дальше поддерживать Украину в проведении реформ на пути к ЕС и НАТО.

Как сообщали новости "Сегодня", на совместной пресс-конференции Зеленский призвал Словакию надавить на Россию для освобождения Донбасса. Президент Украины отметил, что усмирение агрессора – это в интересах и самой Европы.

Какие сейчас действуют санкции Евросоюза против РФ – смотрите в материале "Сегодня".

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