Обмен пленными-2020: как это происходило

Домой с оккупированных территорий вернулись украинцы, обвиненные в "госизмене" и организации диверсий

Новый обмен пленными между Киевом и боевиками так называемых Л/ДНР, который Офис президента Украины анонсировал еще неделю назад, начался утром, 16 апреля, – как и ожидалось, накануне православной Пасхи. Украина вернула из плена 20 своих граждан – мужчин и одну женщину, –оказавшихся на оккупированной территории и обвиненных в "госизмене", создании незаконной организации, подрывах, терроризме и диверсиях, хранении и изготовлении оружия. Как происходил обмен и кого удалось вернуть домой, читайте в специальном материале сайта "Сегодня".

Процедура обмена между Киевом и Донецком началась рано утром в районе пропускного пункта "Майорское", что под Горловкой. За процессом наблюдали сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Перед процедурой все списки сверили представители Международного комитета Красного Креста.

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В отличие от предыдущих процедур обмена, сегодняшняя проходит в условиях карантинных ограничений.

"На этот раз процесс осложняется тем, что освобождение происходит на фоне карантина и поэтому требует обязательной предварительной организации обсервации для наших граждан, которых мы забираем", – объяснили в Офисе президента.

Всего пророссийские сепаратисты передали Украине 20 пленных. Девять человек передали нашей стороне представители "ДНР". Еще 11 передали в районе города Счастье представители так называемойЛНР. В свою очередь Киев передал Луганску четверых.

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Первое фото освобожденных

В Офисе президента до последнего не разглашали список граждан, которых удалось вернуть из плена, – он появился на сайте Офиса сразу после окончания процедуры обмена. Между тем он идентичен спискам украинских пленников, которых сепаратисты были готовы передать Киеву. Напомним, что еще 2 апреля "уполномоченная по правам человека" так называемой ДНР Дарья Морозова назвала восемь имен, а "омбудсмен" так называемой ЛНР Ольга Кобцева назвала свой список из 11 удерживаемых лиц.

Список освобожденных из "ДНР":

Алакоз Александр Федорович , 1991 г. р.;

, 1991 г. р.; Гриненко Николай Николаевич , 1998 г. р., боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, из Нового Буга. Находился в плену с 23 января 2019 года после того, как был оглушен взрывом на передовой;

, 1998 г. р., боец 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, из Нового Буга. Находился в плену с 23 января 2019 года после того, как был оглушен взрывом на передовой; Илюхин Николай Викторович , 1959 г. р.;

, 1959 г. р.; Карась Владимир Владимирович , 1968 г. р.;

, 1968 г. р.; Костев Евгений Игоревич , 1980 г. р.;

, 1980 г. р.; Помеляйко Александр Владимирович , 1986 г. р., житель Донецка, незаконно задержанный в еще в 2015 году "МГБ ДНР" и обвиненный в создании террористической организации для осуществления диверсий на территории "республики", а также в хранении и изготовлении оружия. Все это время содержался в следственном изоляторе Донецка, где подвергался пыткам электрическим током;

, 1986 г. р., житель Донецка, незаконно задержанный в еще в 2015 году "МГБ ДНР" и обвиненный в создании террористической организации для осуществления диверсий на территории "республики", а также в хранении и изготовлении оружия. Все это время содержался в следственном изоляторе Донецка, где подвергался пыткам электрическим током; Садовский Александр Петрович , 1976 г. р.;

, 1976 г. р.; Шайдов Виктор Анатольевич , 1970 г. р.;

, 1970 г. р.; Сирык Вадим Николаевич, 1981 г. р., в чем обвинялся житель Запорожской области – не известно, его содержали в Донецком СИЗО №5 с января 2019 года.

Список освобожденных из "ЛНР":

Желдак Виталий – был незаконно осужден, содержался в Славяносербской исправительной колонии на оккупированной территории;

– был незаконно осужден, содержался в Славяносербской исправительной колонии на оккупированной территории; Попова Алевтина Анатольевна, 1976 г. р., на этот раз единственная женщина в списке на обмен. В декабре 2019 года была осуждена на 12 лет за "государственную измену" – обвинялась в том, что по заданию Службы безопасности Украины собирала сведения о нынешних и бывших военных и чиновниках так называемой ЛНР;

1976 г. р., на этот раз единственная женщина в списке на обмен. В декабре 2019 года была осуждена на 12 лет за "государственную измену" – обвинялась в том, что по заданию Службы безопасности Украины собирала сведения о нынешних и бывших военных и чиновниках так называемой ЛНР; Можаев Валентин ;

; Миронич Сергей ;

; Полозов Николай Николаевич , 1987 г. р. По сообщению его родной сестры Татьяны, она утратила связь с Николаем, который переехал из Киева в Бобровицы Черниговской области, в октябре 2018-го, после его поездки в Луганск. В январе 2020-го стало известно, что Николай содержится в Славяносербской исправительной колонии;

, 1987 г. р. По сообщению его родной сестры Татьяны, она утратила связь с Николаем, который переехал из Киева в Бобровицы Черниговской области, в октябре 2018-го, после его поездки в Луганск. В январе 2020-го стало известно, что Николай содержится в Славяносербской исправительной колонии; Русинов Сергей . Житель Луганска, призывал в социальных сетях к единству Украины и осуждал деятельность незаконных вооруженных формирований. Был осужден в 2018 году и отбывал наказание в Славяносербской исправительной колонии;

. Житель Луганска, призывал в социальных сетях к единству Украины и осуждал деятельность незаконных вооруженных формирований. Был осужден в 2018 году и отбывал наказание в Славяносербской исправительной колонии; Сливка Иван ;

; Сливка Александр ;

; Табачный Александр – по информации омбудсмена Людмилы Денисовой, "инвалид и ветеран МВД, который считается одним из старейших пленников, удерживаемых на территории так называемой ЛНР;

– по информации омбудсмена Людмилы Денисовой, "инвалид и ветеран МВД, который считается одним из старейших пленников, удерживаемых на территории так называемой ЛНР; Штиль Александр ;

; Яковенко Александр.

На вопрос, кого Украина, в свою очередь, передает боевикам, министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников ранее ответил: "Тех, кого во время переговоров обсуждали в запросе, тех, кого просила Российская Федерация, которых было принято решение отдать".

Сегодня стало известно, что Украина передала боевикам 10 человек.

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Отметим, что обмен пленными – это одно из условий договоренностей "Нормандской четверки" на саммите в Париже в декабре прошлого года.

Дату обмена назвали "омбудсмен Донецкой народной республики" Дарья Морозова и представитель "Луганской народной республики" в политподгруппе Контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Родион Мирошник.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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