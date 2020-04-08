Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,1
29,57
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

ЕС даст Украине 200 млн евро на борьбу с коронавирусом: куда пойдут деньги

8 апреля, 18:59

Виктория Подолянец

В Европе сейчас решают вопросы координации усилий и борьбы с пандемией по всему миру

Европейский союз выделит Украине более 190 млн евро для удовлетворения неотложных потребностей в связи с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

"Украина получит более 190 млн евро. Средства будут направлены на укрепление устойчивости общества посредством оказания помощи уязвимым лицам, поддержку онлайн-образования в переходный период, борьбу с дезинформацией", – написал Варгеи в Twitter.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Евросоюз выделит 15 миллиардов евро на борьбу против COVID-19 по всему миру. Европейские власти призывают объединить усилия в борьбе с коронавирусом.

Реклама

Кроме того, мы рассказывали: страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

В тренде
Спекуляции и застой у бизнеса: эксперты объяснили, что происходит с курсом доллара

Мировой экономике грозит большая рецессия из-за пандемии коронавируса, что может быть даже больше, чем в 2009 году, и потребует беспрецедентной реакции.

Пандемия может спровоцировать рекордную безработицу: ущерб составит до 3,4 трлн долларов, без работы могут остаться 25 млн человек.

Тем временем некоторые страны, в том числе европейские, уже постепенно оправляются от эпидемии и готовятся к выходу из карантина. Подробности смотрите на видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

ЕС Европа карантин финансирование экономический кризис коронавирус пандемия рецессия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробности
Мир против коронавируса: карта по странам за 2 апреля и все подробностиДругие страны
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмом
Мэры городов Украины обратились к руководству страны с открытым письмомДругие регионы
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатят
Пенсии повысят из-за карантина: в Кабмине объяснили, кому и сколько доплатятЭкономика
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условия
Новый транш для Украины: в МВФ назвали два условияЭкономика
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила Рада
Новые льготы и ограничения на время карантина: что узаконила РадаЭкономика
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущена
Ради борьбы с коронавирусом США перекупили медтовары, Германия – возмущенаЭкономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...