ЕС даст Украине 200 млн евро на борьбу с коронавирусом: куда пойдут деньги

В Европе сейчас решают вопросы координации усилий и борьбы с пандемией по всему миру

Европейский союз выделит Украине более 190 млн евро для удовлетворения неотложных потребностей в связи с пандемией коронавируса. Такое заявление сделал комиссар ЕС по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Оливер Варгеи.

"Украина получит более 190 млн евро. Средства будут направлены на укрепление устойчивости общества посредством оказания помощи уязвимым лицам, поддержку онлайн-образования в переходный период, борьбу с дезинформацией", – написал Варгеи в Twitter.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Евросоюз выделит 15 миллиардов евро на борьбу против COVID-19 по всему миру. Европейские власти призывают объединить усилия в борьбе с коронавирусом.

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Кроме того, мы рассказывали: страны G20 инвестируют более 5 трлн долларов в мировую экономику для преодоления финансовых последствий пандемии коронавируса.

Мировой экономике грозит большая рецессия из-за пандемии коронавируса, что может быть даже больше, чем в 2009 году, и потребует беспрецедентной реакции.

Пандемия может спровоцировать рекордную безработицу: ущерб составит до 3,4 трлн долларов, без работы могут остаться 25 млн человек.

Тем временем некоторые страны, в том числе европейские, уже постепенно оправляются от эпидемии и готовятся к выходу из карантина. Подробности смотрите на видео:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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