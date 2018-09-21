САП завела уголовное производство на главу НАБУ Сытника

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство в отношении главы Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника за разглашение данных расследования в отношении министра инфраструктуры Владимира Омеляна. Об этом сообщает пресс-служба САП.

Антикоррупционеры отмечают, что речь идет о заявлении Омеляна, что ему заблаговременно сообщил Сытник о проведении по его месту жительства обыска. В САП уточнили, что в материалах дела, по которому министру вручено подозрение, содержатся сведения о телефонных звонках Омеляна и Сытника накануне проведения обыска, в частности в 08:00, 11:32, 19:09 и в 23:42 2 ноября 2017 года.

"С целью обеспечения эффективности досудебного расследования материалы начатого уголовного производства будут направлены Генеральному прокурору для определения органа досудебного следствия. Одновременно обращаем внимание, что Сытником последовательно, постоянно и систематически осуществляется неправомерное разглашение данных досудебного расследования, что существенно вредит интересам уголовного производства", – говорится в заявлении САП.

Как сообщалось, вчера, 20 сентября, НАБУ опубликовало "переписку Омеляна", которая, по мнению детективов, дает основания предполагать его причастность к незаконному обогащению. В НАБУ утверждают, что опубликовали переписку Омеляна с его братом, посредником по покупке авто, должностным лицом одного из органов власти и его жены Светланы Бевзы с бывшим владельцем дома в Киевской области.

Напомним, 13 сентября НАБУ сообщило о подозрении Омеляну. Детективам удалось установить, что его расходы значительно превышали его доходы, а также министр вносил недостоверные данные в е-декларацию. Также чиновник умышленно не внес информацию о внедорожнике BMW X5, отмечают антикоррупционеры.

На следующий день, 14 сентября, суд принял решение по Омеляну, отпустив его на поруки. За чиновника поручились министр спорта Игорь Жданов и народный депутат Федор Бендюженко. Читайте подробней, как проходило заседание суда.