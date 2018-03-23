Савченко может получить пожизненный срок – прокурор

Народный депутат Надежда Савченко, которую подозревают в подготовке терактов, может получить от 15 лет до пожизненного заключения.

Об этом на заседании Шевченковского районного суда Киева заявил прокурор Главной военной прокуратуры Александр Банник, передает "Украинская правда".

Отметим, что сторона обвинения просит суд принять решение об аресте Савченко. По словам прокурора, если ее вина будет доказана по инкриминируемым статьям, то она может угодить в тюрьму на пожизненное заключение.

"Обстоятельства, дающие право обоснованно подозревать Савченко в совершении правонарушений ... подтверждаются приложенными материалами. Это дает достаточно оснований подозревать Савченко в совершении преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 15 лет или пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой", – сказал Банник.

Как недавно сообщалось, сообщнику Савченко главе "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану также грозит пожизненный срок. Ему объявили новые подозрения в особо тяжких преступлениях.

Напомним, вчера, 22 марта, в Верховной Раде генеральный прокурор Юрий Луценко обнародовал видео доказательств силовиков, как Савченко и Рубан готовили теракты в Киеве. На кадрах запечатлены встречи с офицерами ВСУ, пристрелка оружия на полигоне и переговоры относительно планов атаки на правительственный квартал в столице.

Савченко подозревается в преступлениях по ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти); ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), ч. 2 ст. 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованного группой или преступной организацией), ч. 1 ст. 109; ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 258 (террористический акт); ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации); ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.