"Все это были шутки": Савченко объяснила свою "подготовку" теракта

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что организовать теракт в здании парламента сложно, так как там очень мощные конструкции, а ее якобы затея была не более чем шуткой. Об этом она заявила на заседании Регламентного комитета Рады, который рассматривает представления ГПУ на снятие с нее неприкосновенности, задержание и арест, передает 112.ua.

Ране стало известно, что Савченко рисовала план Рады якобы для осуществления теракта. Нардеп объяснила, что нападение осуществлять там бессмысленно.

"Конечно, ту модель, которую я нарисовала, является абсурдной. Это дерево, в ВР, оно еще прочнее, имеет такую прошивку, что граната там ничего не сделает. Купол имеет металлическую конструкцию, максимум, что с него посыплется – это стекло. То есть, чтобы сказать, что это прям взорвет всю ВРУ или Кабмин, вы посмотрите на монолит этого исторического здания, чтобы его взорвать надо заносить тротила. Все это были шутки", – сказала Савченко.

Как заявил на этом же заседании генпрокурор Юрий Луценко, Савченко пыталась привлечь к нападению на органы власти офицеров ВСУ, а конкретно 8-го полка спецназначения. Он назвал фамилии военнослужащих, к которым обратилась нардеп.

Также он рассказал, что Савченко и Рубан через главаря "ДНР" получали оружие из России. По его словам, они достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" Александром Захарченко по поставкам оружия для проведения террористического акта.