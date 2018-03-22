"Все это были шутки": Савченко объяснила свою "подготовку" теракта

Сегодня, 10:06

Нападение на парламент или Кабмин осуществлять бессмысленно, считает нардеп

Надежда Савченко. Фото: архив
Надежда Савченко. Фото: архив

Народный депутат Надежда Савченко заявила, что организовать теракт в здании парламента сложно, так как там очень мощные конструкции, а ее якобы затея была не более чем шуткой. Об этом она заявила на заседании Регламентного комитета Рады, который рассматривает представления ГПУ на снятие с нее неприкосновенности, задержание и арест, передает 112.ua.

Ране стало известно, что Савченко рисовала план Рады якобы для осуществления теракта. Нардеп объяснила, что нападение осуществлять там бессмысленно.

"Конечно, ту модель, которую я нарисовала, является абсурдной. Это дерево, в ВР, оно еще прочнее, имеет такую прошивку, что граната там ничего не сделает. Купол имеет металлическую конструкцию, максимум, что с него посыплется – это стекло. То есть, чтобы сказать, что это прям взорвет всю ВРУ или Кабмин, вы посмотрите на монолит этого исторического здания, чтобы его взорвать надо заносить тротила. Все это были шутки", – сказала Савченко.

Как заявил на этом же заседании генпрокурор Юрий Луценко, Савченко пыталась привлечь к нападению на органы власти офицеров ВСУ, а конкретно 8-го полка спецназначения. Он назвал фамилии военнослужащих, к которым обратилась нардеп.

Также он рассказал, что Савченко и Рубан через главаря "ДНР" получали оружие из России. По его словам, они достигли договоренности с главарем террористической организации "ДНР" Александром Захарченко по поставкам оружия для проведения террористического акта.
рада, теракт, граната, савченко

Вы сейчас просматриваете новость ""Все это были шутки": Савченко объяснила свою "подготовку" теракта". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Надежда Савченко. Фото: архив

Снять неприкосновенность с Савченко могут завтра, ГПУ представит доказательства

Вчера, 17:21

Опубликован текст представления на нардепа, в котором говорится, как она готовила теракт в Раде

Политика

Надежда Савченко. Фото: архив

Геращенко предложил отправить Савченко на принудительное лечение, а не в тюрьму

20 Марта, 22:09

При этом Геращенко на своей странице представил представление на привлечение к криминальной ответственности и задержание Надежды Савченко
Загрузка...

Украина

Фото: AFP

Рада запретила нардепам проносить оружие в парламент: подробности нового закона

20 Марта, 17:50

Нардепы больше не смогут пройти с оружием в Верховную Раду, Кабмин или Администрацию президента - что меняет новый закон

Политика

Надежда Савченко. Фото: AFP

Савченко "взорвала" Раду: появился провокационный ролик

20 Марта, 10:15

После обвинений в подготовке теракта в парламенте нардеп припугнула депутатов "устрашающим" видео
Загрузка...