Савченко отправили в больницу на операцию

Народному депутату Надежде Савченко, которую обвиняют в государственной измене, сегодня делают операцию на колене. Об этом сообщила ее сестра Вера Савченко.

По словам Веры Савченко, Надежду положили в больницу для операции на колене. Она отметила, что различные специалисты оценивали ситуацию и решили, что лучше делать это сейчас.

"Надежде уже было больно сидеть. Она не могла долго сидеть даже на судебных заседаниях, вставала. Ситуация ухудшалась", - сказала Савченко.

При этом сестра Савченко заявила, что после операции Надежде необходимо остаться хотя бы на сутки в больнице, однако ее хотят забрать уже сегодня в СИЗО.

Операция проходит на улице Деловой, 10/1 в Киеве.

Как сообщалось, Савченко грубо отказалась пойти на сделку со следствием. "Мне с подлыми подонками на соглашение идти нечего". Стоит отметить, что если бы она согласилась, тюремный срок значительно уменьшился бы.

Напомним, 2 августа Луценко заявил о завершении досудебного расследование по руководителю "Офицерского корпуса" Владимиру Рубану и нардепу Надежде Савченко, которых подозревают в подготовке терактов в Киеве. По его словам, все необходимые для передачи дела в суд доказательства собраны. Генпрокурор заявил, что хочет максимальный срок наказания для Савченко.

22 марта 2018 года Верховная Рада поддержала представления генпрокурора Украины Юрия Луценко и дала согласие на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Она подозревается в действиях, направленных на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти; посягательстве на жизнь государственных и общественных деятелей, подготовке к совершению террористического акта, создании террористической группы или террористической организации, незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.