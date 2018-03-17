Сенаторы США призвали Трампа предотвратить строительство "Северного потока – 2"

Сегодня, 09:37

Американские законодатели обеспокоены тем, что реализация "Северного потока – 2" нанесет вред украинской экономике и сделает европейских партнеров США более уязвимыми перед Москвой 

Фото: AFP &quot;Северный поток-2&quot;
Фото: AFP "Северный поток-2"

Группа из 39 американских сенаторов направила письмо в администрацию Дональда Трампа, в котором призвала использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства", чтобы предотвратить строительство газопровода "Северный поток – 2".

Письмо, подписанное представителями Республиканской и Демократической партий, было направлено на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана 15 марта.

Проект сделает европейский партнеров США "более уязвимыми перед тлетворным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы", а также станет "шагом назад" в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе", считают сенаторы.

"Этот газопровод в обход Украины устранит одну из наиболее значимых причин, по которым РФ избегает широкомасштабного конфликта на востоке Украины", – отмечено в письме.

Ранее Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой отказаться от реализации проекта газопровода "Северный поток – 2".

Кроме того, о необходимости остановить строительство "Северный поток – 2" заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк. Газопровод является угрозой для энергетической безопасности всей Европы – если он будет построен, европейские страны окажутся в полной зависимости от "Газпрома", подконтрольного Кремлю.
США, газопровод, сенаторы, транзит газа, северный поток 2

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Источник:

Украинская правда

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