Сенаторы США призвали Трампа предотвратить строительство "Северного потока – 2"

Американские законодатели обеспокоены тем, что реализация "Северного потока – 2" нанесет вред украинской экономике и сделает европейских партнеров США более уязвимыми перед Москвой

Группа из 39 американских сенаторов направила письмо в администрацию Дональда Трампа, в котором призвала использовать "все имеющиеся в ее распоряжении средства", чтобы предотвратить строительство газопровода "Северный поток – 2".

Письмо, подписанное представителями Республиканской и Демократической партий, было направлено на имя министра финансов Стивена Мнучина и заместителя госсекретаря Джона Салливана 15 марта.

Проект сделает европейский партнеров США "более уязвимыми перед тлетворным влиянием и политикой принуждения со стороны Москвы", а также станет "шагом назад" в вопросе диверсификации энергопоставок в Европе", считают сенаторы.

"Этот газопровод в обход Украины устранит одну из наиболее значимых причин, по которым РФ избегает широкомасштабного конфликта на востоке Украины", – отмечено в письме.

Ранее Украина обратилась к Европейской комиссии с просьбой отказаться от реализации проекта газопровода "Северный поток – 2".

Кроме того, о необходимости остановить строительство "Северный поток – 2" заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк. Газопровод является угрозой для энергетической безопасности всей Европы – если он будет построен, европейские страны окажутся в полной зависимости от "Газпрома", подконтрольного Кремлю.