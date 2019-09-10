Сенцов рассказал, как оккупанты сделали из него "организатора террористов"

Олег Сенцов. Фото: reporters.media

Бывший узник Кремля режиссер Олег Сенцов на пресс-конференции рассказал, как к нему приходили в оккупированном Крыму с обысками силовики, но ничего не нашли. Но все равно задержали и забрали украинца с собой.

Об этом сообщает "Украинская правда".

По его словам, он знал Геннадия Афанасьева, которого в 2014 году также задержали по подозрению в терроризме (в 2016-м его обменяли и он вернулся в Украину). Он отметил, что российские силовики быстро сделали из них "террористов".

"Я знал Гену Афанасьева, знал, чем они занимаются. Но это настолько мелочь была. Это было сопротивление комара против слона. И не надо эти вещи сравнивать даже. А касаемо взрывов – это фантазии ФСБ, которые взяли показания Черния и слепили эту всю историю. Я читал показания. Они каждый месяц менялись. Даже каждые 2 недели – ставали все сильнее и сильнее. Сначала было, ну вот ми задержали Сенцова, он там что-то делал, был в курсе, а потом с каждой неделей новые показания, глубже, глубже, глубже – и вот уже через два месяца или три я стал уже организатором, появилось какое-то оружие, и поехали-поехали. Все подводилось задним числом, чтобы как-то утяжелить дело", – рассказал Сенцов.

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Бывший политзаключенный отметил, что при первом обыске у него дома силовики так ничего и не нашли, за что можно было бы зацепиться, но на этом не успокоились.

"По факту: меня задержали, привезли домой. Они же думали, что там лагерь террористов, что там оружие, что-то еще, литература, они открывают, а там дочка моя в пижаме стоит. Они зашли, посмотрели. Там трехкомнатная квартира, я сижу в наручниках, они ходят, ходят, обыск два часа, три часа. Следователь сидит, заполняет протокол, подходит главный, спрашивает: "Ну, что?" – "Ничего". Голову опустили. Говорю: "Что, пацаны, все – разбег?" "Нет, – говорят. – Ты с нами. Сейчас все будет", – вспомнил Олег и добавил, что позже был второй обыск и тогда уже "нашли" какие-то диски, еще что-то, лишь бы не отпускать его.

Как сообщали новости "Сегодня", во время сегодняшней пресс-конференции Сенцов заявил, что будет бороться за освобождение других узников Кремля. По его словам, в РФ есть люди, которые борются за свободу России и Украины.

Как сообщали новости "Сегодня", 7 сентября между Украиной и Россией состоялся долгожданный обмен удерживаемыми лицами. В аэропорт "Борисполь" из Москвы прилетели 35 украинцев – военнопленные моряки и политзаключенные. Самолеты с россиянами и украинцами практически одновременно приземлились в аэропортах "Внуково" (Москва) и "Борисполь". Встречать украинских узников Кремля пришли президент Украины Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Богдан, генеральный прокурор Руслан Рябошапка, глава МВД Арсен Аваков. Однако на первый план вышли именно родственники освобожденных. Глава государства первым встречал их у трапа самолета. Читайте все подробности с фото и видео обмена пленными.

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