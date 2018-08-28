Сенцов рассказал о своем самочувствии: анемия, дистрофия, гипоксия
Сенцов уже больше 100 дней голодает в российской колонии
Незаконно заключенный в России украинский режисер Олег Сенцов написал письмо, в котором рассказал о своем самочувствии.
Об этом сообщает продюсер постановки пьесы Сенцова Анна Паленчук на своей странице в Facebook.
"Я вообще не верю, что меня к ним выпустят (речь идет о наших съемках), или вообще это произойдет. Чтобы понять о моем самочувствии загугли: дистрофия, анемия, гипоксия", – процитировала письмо режисера Паленчук.
Ранее стало известно, что экс-президент Польши Лех Валенса номинирует украинского режиссера Олега Сенцова, содержащегося в российской тюрьме, на соискание Нобелевской премии мира.
Сенцов удерживается Кремлем в исправительной колонии №8 "Белый медведь" в российском городе Лабытнанги по сфабрикованному обвинению в создании и руководстве террористической организацией. Украинец начал голодовку, требуя освобождения всех украинских узников Кремля. В то же время Олег выступил против голодовки другого украинского узника Кремля – активиста Александра Кольченко, который отказался от еды в поддержку Сенцова.
Кроме того, украинец не стал просить о помиловании. Отказ помиловать Сенцова уже прокомментировали в Кремле.
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