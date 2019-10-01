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Сенцов встретился с Макроном: подробности и видео встречи

1 октября, 19:31

Бывший узник Кремля подарил французскому президенту свою чашку из российской тюрьмы

Украинский режиссер Олег Сенцов, который 8 сентября был освобожден из незаконного заключения в России, передал французскому президенту Эммануэлю Макрону список с именами украинцев, которые остаются узниками Кремля.

Это он сделал в ходе получасовой встречи, которая состоялась во время осенней сессии ПАСЕ 1 октября.

"Сенцову удалось передать обращение с перечнем всех 86 имен актуальных узников Кремля в Крыму и на территории РФ, а также напомнить о пленных Донбасса, за которых необходимо продолжать бороться", – сообщила директор Центра гражданских свобод Александра Романцова на своей странице в Facebook.

Режиссер также поблагодарил Макрона за помощь в освобождении пленных и за поддержку Украины в целом.

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В ходе беседы французский лидер поинтересовался у Сенцова, не бросил ли тот писать.

"Нет, творческий путь – это еще одна моя дорогая, которая не забывается", – ответил он.

У себя в Facebook Олег Сенцов рассказал, что поделился с Макроном своим видением ситуации с политзаключенными в России.

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"Спросил, понимает ли Макрон истинные цели Путина и доверяет ли ему. Ответы меня удовлетворили", – отметил бывший российский пленник.

На один вопрос он президенту отвечать отказался – о тюрьме, потому что "теперь есть вещи и поважнее". Сенцов напомнил, что крымские татары страдают из-за своих политических и религиозных убеждений, а оккупанты Крыма пытаются выставить их исламскими террористами.

"Президент (Франции) меня услышал. Чтобы информация закрепилась лучше, подарил свою тюремную пластиковую кружку с наклеенной фамилией. Сказал при этом: "Можете ее поставить на полку, а можете выбросить в мусорное ведро – это не важно. Важнее, чтобы вы не забывали о наших пленных". Обнялись", – отметил Сенцов.

Напомним, что Олег Сенцов лично посетит церемонию вручения ему высочайшей правозащитной награды – премии Сахарова, которая состоится 22 октября во время сессии Европейского парламента в Страсбурге.

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Франция политзаключенные крымские татары Сенцов Макрон ПАСЕ

Источник: Сегодня

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