Сенцов едет на церемонию премии Сахарова: названа дата

Олег Сенцов / Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Освобожденный из российской колонии украинский режиссер Олег Сенцов лично посетит церемонию вручения ему высочайшей правозащитной награды – премии Сахарова.

Как сообщил журналист Рикард Йозвяк, торжественная часть мероприятия состоится 22 октября во Франции.

"Сенцов получит свою премию Сахарова 23 октября в Страсбурге", – сперва написал он на своей странице в Twitter, вскоре исправив дату вручения на 22 октября.

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Напомним, что Олег Сенцов стал лауреатом премии Европейского парламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова прошлой осенью во время своего незаконного лишения свободы в России.

Он стал первым украинцем, который получил эту награду, а также ее первым европейским лауреатом почти за 10 лет.

По словам докладчика Европарламента по Украине Майкла Галера, выбор на кандидатуре Сенцова был сделан "за его мирный протест против оккупации Россией его родного Крыма и его голодовку за освобождение всех украинских политических заключенных, заключенных в тюрьмы России".

Однако российские тюремщики отказались пустить на тот момент политзаключенного на церемонию вручения престижнейшей правозащитной награды. Вместо Сенцова Европарламент посетила его двоюродная сестра Наталья Каплан.

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