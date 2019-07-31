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Пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в оккупированный Крым

Сегодня, 04:44

Крымчане пробудут в симферопольском следственном изоляторе как минимум до конца недели

/ Фото: Pixabay

Пятерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали в оккупированный Крым https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A2%D1%8E%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0 Крым Крымчане пробудут в симферопольском следственном изоляторе как минимум до конца недели

Пятерых крымских татар — фигурантов уже второго уголовного производства по "делу Хизб ут-Тахрир" — этапировали из России в СИЗО № 1 Симферополя.

Согласно официальной версии российского "правосудия", в оккупированном Крыму их должен был опознать некий "тайный свидетель". 

Об этом сообщает Крым.Реалии со ссылкой на адвоката Маммета Мамбетова.

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Иззет Абдуллаев, Сейтвелиев Сейтабдиев, Аким Бекиров, Алим Каримов и Асан Яник пробудут в симферопольском следственном изоляторе как минимум до конца недели.

"Еще 23 июля во время судебного заседания по видеосвязи Иззет мне сообщил, что его этапируют из СИЗО в Шахтах в СИЗО Ростова. Через пару дней после этого руководитель следственной группы ФСБ, которая занимается этим делом, сообщил мне, что Иззета и еще четырех фигурантов данного дела доставили из СИЗО Ростова в СИЗО Симферополя для проведения следственных действий", — рассказал Мамбетов.

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Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

Во время следственных действий происходило опознание пятерых обвиняемых засекреченным свидетелем.

"Сегодня в управлении ФСБ было опознание скрытым свидетелем моего подзащитного и еще четырех обвиняемых. Следственные действия будут продолжаться минимум до конца недели. На днях у нас будет продолжение ареста. Оно, вероятно, состоится в Крыму. После этого их этапируют обратно в СИЗО, где они ранее находились", — добавил адвокат.

Напомним, 18 июня в Ростове-на-Дону "суд" вынес приговор в отношении фигурантов первого"дела Хизб ут-Тахрир". Они получили от 12 до 17 лет тюрьмы.

Мы также писали об массовых обысках, которые сотрудники ФСБ провели в домах крымских татар в Симферополе и Белогорском районе на аннексированном полуострове. После обысков 16 человек были задержаны.

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Россия Крым дело этапирование крымские татары Хизб ут-Тахрир

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