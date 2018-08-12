Сестра Сенцова: Не выдавайте никакой информации, пока Олег не покинет Россию

Сегодня, 15:07

Для нее последняя "ночь была ужасна"

Фото: AFP
Фото: AFP

Сестра украинского украинского кинорежиссера Олега Сенцова, который осужден российским судом по политическим мотивам, призвала воздерживаться от распространения информации о возможном освобождении ее брата до момента его отбытия за пределы России. Об этом Наталья Каплан написала на своей странице Facebook.

"Даже если вы действительно узнали, что Олега отпускают, не надо выдавать НИКАКОЙ информации, пока он не покинет Россию. Такая преждевременная информация, даже будучи правдой, может навредить ситуации. Все мы видим, как все нестабильно в царстве стабильности", – написала она в воскресенье днем.

После минувшой ночи, в начале которой в социальных сетях была распространена недостоверная информация о якобы освобождении из колонии "Белый медведь" в г. Лабытнанги и вылете поздно вечером в субботу самолета с Сенцовым на борту, Каплан написала: "Ночь была ужасна".

Она также призвала не звонить матери Олега Сенцова до тех пор, пока информация не будет подтверждена надежными источниками.

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Напомним, ранее российская журналистка Виктория Ивлева написала на своей странице в Facebook, что Олег Сенцов спасен и вылетел на самолете из Салехарда. Однако в России управление Федеральной службы исполнения наказаний РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу опровергло данные о том, что политзаключенный Олег Сенцов якобы покинул колонию.

Ранее двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Также уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.
кризис, тюрьма, РФ, Сенцов, политзаключенный, лабытнанги

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