Тюремщики рассказали, что Сенцов отказался от гражданской клиники

Сегодня, 21:25

Сенцов сказал посетившим его представителям общественности, что не считает себя больным

фото AFP
фото AFP

Осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов, объявивший в середине мая голодовку в ямальской колонии, заявил посетившим его общественникам, что не нуждается в переводе в гражданскую клинику и не считает себя больным, сообщили в пресс-бюро регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний.

"Представители Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили медико-санитарную часть исправительного учреждения, где встретились и пообщались с Сенцовым", – говорится в сообщении пресс-бюро.

В нем отмечается, что правозащитники спросили Сенцова о состоянии здоровья, условиях содержания, получаемой им медицинской помощи. "В ходе разговора никаких жалоб от осужденного не поступило. На предложение общественников о переводе его в муниципальную больницу Сенцов ответил отказом, сославшись на то, что больным себя не считает", – говорится в пресс-релизе.

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По данным УФСИН, колонию посетили члены ОНК по Ямало-Ненецкому автономному округу Парасковья Филант и Богдан Василюк.

Напомним, в среду, 8 августа, двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан сообщила, что состояние незаконно осужденного в России украинского режиссера катастрофически ухудшилось.

Ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщилачто у Сенцова сейчас третий затяжной кризис. Дважды его хотели отправить в больницу, где собирались подключить к медицинской аппаратуре и начать принудительное кормление. По ее словам, Сенцов заявил, что прекращать голодовку не собирается.

Министерство иностранных дел Украины в связи с появившейся информацией об ухудшении состояния незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова призывает партнеров усилить давление на Москву
правозащитники, тюремщики, клиника, Сенцов, Олег Сенцов

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Источник:

Интерфакс

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