Шмыгаль и Меркель провели первые виртуальные переговоры: что обсудили

Премьер отметил, что лично убедился в том, что Германия поддерживает реформы в Украине

Видеопереговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель подтвердили прочные отношения между Украиной и Германией.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"С 2014 года Германия предоставила Украине 1,4 млрд евро. Неиспользованный резерв в размере 150 млн евро планируем направить на закупку медицинского оборудования в больницах и поддержку малого и среднего бизнеса в условиях коронакризиса", - написал он на своей страничке в Facebook.

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Премьер отметил, что лично убедился в том, что Германия поддерживает реформы в Украине и готова помогать в их реализации.

Также Шмыгаль указал, что коронавирус проявил слабые места медицинской системы Украины, поэтому правительство размышляет над возможной корректировкой ряда ее аспектов.

"В этом вопросе мы будем ориентироваться, в частности, на немецкую медицинскую систему, которая в сегодняшних условиях лучше всего в Европе отреагировала на вызовы. Поэтому я благодарен госпоже Меркель за инициативу определить специального советника, который будет оказывать консультативную помощь Минздраву Украины", - подчеркнул глава правительства.

Кроме того, во время онлайн-встречи Шмыгаль предложил запустить совместный пилотный проект по реорганизации нескольких угольных шахт в Украине, на что канцлер ответила согласием.

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Фото: twitter.com/MelnykAndrij

"Поднял вопрос и о возможности получения для Украины промышленного безвиза со странами Евросоюза, а также присоединения к Партнерству расширенных возможностей НАТО (EOP)", – сказал Шмыгаль.

По его мнению, это не только усилит экономический потенциал Украины, но и углубит отношения с международными партнерами, что очень важно в контексте еврокурса государства.

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"Надеюсь, что Германия во время председательства в Совете ЕС во второй половине 2020 года даст четкий сигнал относительно европейского будущего Украины", – резюмировал премьер.

Как сообщали новости "Сегодня", после того как коронавирус отменил все иностранные межгосударственные визиты, лидеры стран, дипломаты и политики могут общаться только по телефону или по видеосвязи. Так, 24 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба совершил виртуальный визит в Германию.

А 31 марта президент Владимир Зеленский созванивался с Ангелой Меркель. Среди прочего они договорились в контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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