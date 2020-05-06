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  1. Новости политики

В Кабмине назвали новую дату виртуальной встречи Шмыгаля с Меркель

6 мая, 16:15

Сергей Мартынец

Первый виртуальный визит Шмыгаля в Германию сорвался 20 апреля

Премьер-министр Денис Шмыгаль и канцлер Германии Ангела Меркель должны были провести онлайн-переговоры еще 20 апреля, но они были перенесены. Теперь появилась новая дата виртуального визита в Германию – 12 мая. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Переговоры состоятся в режиме видеоконференции в 12:00.

Глава украинского правительства и немецкий канцлер обсудят преодоление эпидемии коронавируса, двусторонние немецко-украинские отношения, продолжение системных реформ, европейскую интеграцию Украины, которая является ключевым приоритетом нашей внешней политики, а также вопросы энергетического сектора.

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Меркель и Шмыгаль поговорят о ситуации на Донбассе в контексте сохранения санкций против России.

Как сообщали новости "Сегодня", после того как коронавирус отменил все иностранные межгосударственные визиты, лидеры стран, дипломаты и политики могут общаться только по телефону или по видеосвязи. Так, 24 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба совершил виртуальный визит в Германию.

А 31 марта президент Владимир Зеленский созванивался с Ангелой Меркель. Среди прочего они договорились в контексте возможного увеличения финансовой помощи Украине на борьбу с коронавирусом перенаправить 150 млн евро в рамках государственного немецкого кредита.

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переговоры Ангела Меркель Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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