Шмыгаль о крупнейшем за 12 лет паводке: Ситуация критическая (видео)

Премьер-министр Денис Шмыгаль проинспектировал ситуацию с паводком на западе Украины и назвал ее критической.
Об этом он заявил на видео, опубликованном на его странице в Facebook.
"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превышает масштаб 2008 года", – подчеркнул глава правительства.
Шмыгаль отметил, что была затоплена районная больница в городе Галич.
"Проводится эвакуация больных. Есть определенные осложнения из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом", - отметил премьер.
Также он заявил, что планирует провести инспекцию горных районов.
"После обеда проведем комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения", – резюмировал глава Кабмина.
Напомним, ранее глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук предупреждал жителей области, живущих недалеко от бушующих рек, что им необходимо быть "готовыми к эвакуации".
Также мы писали, что в Черновцах из-за повышения уровня воды в реке Прут затопило рынки. В частности, пострадали торговые ряды Калиновского рынка и рынка "Добробут".
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