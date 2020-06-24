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Шмыгаль о крупнейшем за 12 лет паводке: Ситуация критическая (видео)

24 июня, 12:55

Руслан Ровик Руслан Ровик

Премьер назвал паводок более масштабным, чем в 2008 году

Премьер-министр Денис Шмыгаль проинспектировал ситуацию с паводком на западе Украины и назвал ее критической.

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Об этом он заявил на видео, опубликованном на его странице в Facebook.

"Проинспектировали равнинную часть. Понятно, что ситуация критическая. Фактически, затопление превышает масштаб 2008 года", – подчеркнул глава правительства.

Шмыгаль отметил, что была затоплена районная больница в городе Галич.

"Проводится эвакуация больных. Есть определенные осложнения из-за того, что там есть заболевшие коронавирусом", - отметил премьер.

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Также он заявил, что планирует провести инспекцию горных районов.

Видео: Facebook/ Денис Шмыгаль

"После обеда проведем комиссию техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, где будем принимать необходимые для преодоления последствий стихии решения", – резюмировал глава Кабмина.

Напомним, ранее глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук предупреждал жителей области, живущих недалеко от бушующих рек, что им необходимо быть "готовыми к эвакуации".

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Также мы писали, что в Черновцах из-за повышения уровня воды в реке Прут затопило рынки. В частности, пострадали торговые ряды Калиновского рынка и рынка "Добробут".

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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потоп подтопление наводнение паводок запад Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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