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В Черновцах из-за наводнения затопило рынки: появились видео

24 июня, 10:16

Татьяна Очеретяна Татьяна Очеретяна

В воде оказались два городских рынка

Уровень воды в реке Прут в районе Черновцов значительно поднялся. Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук на своей странице в Facebook.

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Так, с начала суток показатель уровня воды поднялся с 484 до 549 см. Сейчас в области работает Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Также, как сообщает molbuk.ua, в результате повышения уровня воды в реке Прут затоплены рынки в Черновцах. В частности, пострадали торговые ряды Калиновского рынка и рынка "Добробут". На месте дежурят предприниматели.

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Напомним, из-за сильных дождей в Украине затопило почти две сотни населенных пунктов. Основной удар стихии пришелся на западные регионы.

Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук предупредил жителей области, живущих недалеко от бушующих рек, что им необходимо быть "готовыми к эвакуации".

Видео: Сергей Осачук, Facebook

Все подробности в спецтеме Наводнение в Украине

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