Разумков поддерживает сокращение числа депутатов в Раде

Спикер убежден, что это не повлияет на результат работы Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, который ранее рассказал об отношениях с президентом Зеленским, заявил в эксклюзивном интервью в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым", что поддерживает сокращение числа депутатов до 300.

"Лично я поддерживаю уменьшение количества народных депутатов. Это не повлияет на результат работы Верховной Рады Украины. Качество не зависит от количества", – отметил он.

Как сообщали новости "Сегодня", 4 февраля Рада предварительно одобрила сокращение количества народных депутатов. Если президентский законопроект будет принят и таки внесут изменения в Конституцию, то нардепов под куполом Рады останется 300.

Подробней о возможном уменьшении состава парламента читайте в материале "Раду сокращают: получится ли уменьшить число депутатов до 300".

В свою очередь, аналитик Центра совместных действий Олег Савичук считает, что предварительно одобренный Верховной Радой законопроект о сокращении численности народных депутатов в Верховной Раде может быть признан неконституционным.

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