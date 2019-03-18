Канада передала ВСУ новые внедорожники: опубликованы фото

Украинские силовики теперь будут ездить на новой технике 2018 года выпуска

Фото: Минобороны Украины

Канада передала ВСУ новые внедорожники: опубликованы фото //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/fa4/767/5c8fa4767a8fe.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/fa4/767/5c8fa4767a8fe.jpg 2019-03-18T16:03:00+02:00 Украина Украинские силовики теперь будут ездить на новой технике 2018 года выпуска

Канада в рамках военной помощи Украине передала Вооруженным силами 56 внедорожников Ford – 14 из них останутся в Киеве в учебном центре, а остальные распределят между подразделениями.

Об этом сообщили в украинском оборонном ведомстве, передает Укриноформ.

Отмечается, что технику передало канадское Министерство обороны, а вся техника новая – 2018 года выпуска.

"Мы закупили 56 автомобилей Ford различных модификаций, которые позволят выполнять широкий спектр задач — начиная от перевозки личного состава подразделений, осуществление патрулирования, внедорожников повышенной проходимости. Часть переданной техники останется в Киеве и будет использоваться в интересах учебного центра ВСП", – сказал офицер военной полиции ВС Канады Берни Карон.

Фото: Минобороны

В свою очередь начальник 25 учебного центра ВСП (Военная служба правопорядка) ВСУ Олег Керницкий рассказал, на какие нужды пойдут автомобили.

"Есть четыре марки автомобилей: 10 микроавтобусов Ford Transit для перевозки личного состава, полноприводные Ford Ranger для нужд подразделений спецназначения, которые выполняют задачи по противодействию диверсиям и террористическим актам", – подчеркнул он и добавил, что 14 единиц техники останется в Киеве в учебном центре, а остальные автомобили распределят между подразделениями Территориальных управлений ВСП ВС Украины.

Фото: Минобороны

Как сообщалось, Канада продлит пребывание военных инструкторов в Украине. Инструкторы из Канады впервые прибыли в Украину еще в 2015 году, сейчас их в нашей стране 200 человек.

Как известно, на этой неделе Канада присоединилась к международному санкционному давлению на Россию в связи с ее агрессией против украинских кораблей и моряков в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года и из-за незаконной оккупации Крыма.

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