Канада передала ВСУ новые внедорожники: опубликованы фото
Украинские силовики теперь будут ездить на новой технике 2018 года выпуска
Канада в рамках военной помощи Украине передала Вооруженным силами 56 внедорожников Ford – 14 из них останутся в Киеве в учебном центре, а остальные распределят между подразделениями.
Об этом сообщили в украинском оборонном ведомстве, передает Укриноформ.
Отмечается, что технику передало канадское Министерство обороны, а вся техника новая – 2018 года выпуска.
"Мы закупили 56 автомобилей Ford различных модификаций, которые позволят выполнять широкий спектр задач — начиная от перевозки личного состава подразделений, осуществление патрулирования, внедорожников повышенной проходимости. Часть переданной техники останется в Киеве и будет использоваться в интересах учебного центра ВСП", – сказал офицер военной полиции ВС Канады Берни Карон.
В свою очередь начальник 25 учебного центра ВСП (Военная служба правопорядка) ВСУ Олег Керницкий рассказал, на какие нужды пойдут автомобили.
"Есть четыре марки автомобилей: 10 микроавтобусов Ford Transit для перевозки личного состава, полноприводные Ford Ranger для нужд подразделений спецназначения, которые выполняют задачи по противодействию диверсиям и террористическим актам", – подчеркнул он и добавил, что 14 единиц техники останется в Киеве в учебном центре, а остальные автомобили распределят между подразделениями Территориальных управлений ВСП ВС Украины.
Как сообщалось, Канада продлит пребывание военных инструкторов в Украине. Инструкторы из Канады впервые прибыли в Украину еще в 2015 году, сейчас их в нашей стране 200 человек.
Как известно, на этой неделе Канада присоединилась к международному санкционному давлению на Россию в связи с ее агрессией против украинских кораблей и моряков в районе Керченского пролива в ноябре прошлого года и из-за незаконной оккупации Крыма.
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